Cosa ci attende nel futuro di Crunchyroll? Ecco alcune delle novità per il 2022

Un attesa di vedere i frutti dell'acquisizione da parte di Sony e dell'integrazione con Funimation, Durante i panel del V-CRX Crunchyroll ha svelato alcune delle novità in serbo per il 2022. Love of Kill, In the Land of Leadale e Orient sono solamente alcuni dei titoli che accompagneranno gli spettato nel corso del prossimo anno.

Durante l'evento streaming, Crunchyroll ha annunciato che Love of Kill arriverà in catalogo nel 2022. Insieme a questo proclamo, è stato pubblicato un video promozionale, accompagnato dai commenti di staff e cast. Per l'occasione, l'autore del manga, Fe, ha condiviso un messaggio con i suoi fan.

"Il mio nome è Fe e sono l'autore di Love of Kill. Che ci crediate o meno, la versione animata della serie inizierà nel 2022. È una storia d'amore, crimine e suspense incentrata sui personaggi chiamati Ryang-Ha e Chateau".

Per lo studio d'animazione platinumvision, regista dell'anime è Hideaki Oba, lo sceneggiatore Ayumu Hisao e il character designer Yoko Sato.



A fare compagnia a questo titolo troveremo In the Land of Leadale, adattamento anime dell'omonima light novel di Ceez. Responsabile delle animazioni è lo studio MAHO FILM, che ha ha affidato il ruolo di regista a Takeyuki Yanase. Ecco la trama dell'opera.



"Dopo che un terribile incidente ha colpito Keina Kagami, la sua esistenza è possibile solo grazie dei supporti vitali. Le ultime vestigia della sua libertà si trovano nel mondo del VRMMORPG chiamato Leadale. Quando si sveglia nel corpo del suo avatar di gioco, Keina, ora Cayna, scopre che le preoccupazioni della sua vita passata sono svanite, ma qualcosa di questo mondo non sembra tanto tranquillo come nella Leadale che ricordava...".

Ultimo annuncio per il 2022 è Orient, basato sul mana di Shinobu Ohtaka. Orient era già stato rivelato in precedenza, ma nel corso del V-CRX sono stati svelati nuovi dettagli. Le animazioni sono responsabilità dello studio A.C.G.T., con la regia affidata a Tetsuya Yanagizawa. Ecco le parole dell'autore Ohtaka.

"Lo staff dell'anime Orient ha lavorato sodo per dare vita al miglior anime possibile. Come autore, non vedo l'ora di scoprire come sia stata instillata nuova vita nei miei personaggi e di vedere come si muoveranno una volta animati".

Ecco la trama di Orient, manga pubblicato su Bessatsu Shonen di Kodansha. "Musashi è un ragazzo quindicenne che vive nel Giappone del periodo Sengoku. Il paese è governato da demoni e Musashi prova ad affrontarli con il suo potere speciale!".

In attesa di questi tre titoli, scopriamo le novità Crunchyroll più imminenti. Vi lasciamo infine ai dati sull'acquisizione Sony x Crunchyroll.