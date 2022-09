Cosa è il Bankai? I segreti della tecnica più iconica di Bleach

Il ritorno di Bleach con l’anime della saga della Guerra Millenaria ha riportato l’opera di Tite Kubo sotto i riflettori, spingendo i curiosi ad avvicinarsi per la prima volta alla storia di Ichigo. Un interesse che però, vista la popolarità della serie, ha suscitato molte domande, e tra le più frequenti si trova: che cosa è il Bankai?

Nel vasto universo di Bleach, abitato da specie diverse, gli Shinigami, o dei della morte, si occupano di liberare gli Hollow, e possono farlo unicamente grazie alle loro armi: le Zanpakuto. Queste katane sono a tutti gli effetti legate alla potenza e all’anime dell’utilizzatore, un aspetto che le rende uniche, e in base alla profondità del rapporto instaurato con il rispettivo Shinigami possono assumere diverse forme.

Le prime due sono la versione sigillata, nella quale appaiono come delle semplici katane, e il cosiddetto Shikai, o rilascio iniziale, che dona alle spade forme e abilità che variano in base all’utilizzatore. Per attivarlo lo Shinigami deve conoscere il nome dello spirito della propria Zanpakuto, ed essere in grado di comunicare e stabilire una sinergia con esso.

Il Bankai, o rilascio finale, è il secondo e ultimo stadio evolutivo di una Zanpakuto, e avviene solo se lo Shinigami riesce ad evocare, e dominare, lo spirito della Zanpakuto. Si tratta a tutti gli effetti del maggior livello di potenza raggiungibile da uno Shinigami attraverso la sua arma, e richiede anni di allenamento per essere sfruttato in maniera efficiente e raggiungere quindi un ottimo livello di padronanza.

Anche per il Bankai la forma e i poteri variano in base all’utilizzatore, ma il rilascio finale presenta anche delle debolezze. Se un Bankai viene distrutto, a differenza dello Shikai, non può rigenerarsi, e l’unico modo per riottenerlo è chiedere a Oetsu Nimaiya, creatore delle Zanpakuto, di forgiarlo da zero, come fa lo stesso Ichigo Kurosaki.

Per concludere vi lasciamo alla nostra classifica dei 10 Bankai più spettacolari della serie.