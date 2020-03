Cosa può fare Boruto per contrastare il controllo di Momoshiki?

Il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations era molto atteso dai fan, considerato il mondo nel quale si era concluso il 43esimo appuntamento con la trasposizione cartacea della serie. Infatti nelle tavole finali è stata mostrata una nuova forma di Boruto.

Con l'intensità crescente dello scontro tra Boro e Boruto, il giovane ninja del villaggio della Foglia ha perso conoscenza e, in seguito ad un risveglio improvviso, si è mostrato in una nuova forma, presentando un corno molto particolare, che si protrae da un esteso Marchio di Karma.

La tavola che ci introduce al capitolo 44 del manga ci ha permesso di vedere la nuova forma di Boruto interamente a colori, condivisa dall'utente @ReadyBoy444 nel post che trovate in fondo. Il marchio caratterizzato da un blu così acceso non può che fare riferimento alla prima scena vista in questo sequel della serie originale creata da Masashi Kishimoto.

Nonostante questa trasformazione sia stata molto d'aiuto al Team 7 per sconfiggere Boro, bisogna ricordare le parole che Momoshiki ha detto dopo aver interagito con il corpo di Boruto, ovvero che in cambio di questo incredibile potere, il giovane ninja è destinato a subire una terribile perdita in futuro.

Nei capitoli precedenti siamo venuti a conoscenza dello status che Boruto ricopre nei piani del terribile Clan Otsutsuki, vale a dire quello di una sorta di contenitore del potere del clan. Inoltre Momoshiki spera che il ninja possa diventare sempre più forte col passare del tempo, garantendogli così un potente corpo da utilizzare.