Cosa cambia tra One Piece e One Piece New Edition? Ve lo spieghiamo noi

Nel 1997 debuttò in Giappone One Piece, e forse in pochissimi si sarebbero aspettati un successo mastodontico di questa portata. Eppure la visione di Eiichiro Oda, che continua ancora oggi con cadenza settimanale al netto di qualche pausa, è stata strabiliante, con un manga che è stato capace di superare anche Dragon Ball.

Al giorno d'oggi, One Piece è da Guinness World Record e continua ancora a stupire, con la produzione di capitoli e volumi che non si ferma e che non lo farà ancora per diversi anni. Ciò vuol dire che i lettori italiani che amano collezionare i volumi dovranno rivolgersi a Star Comics ancora per diverso tempo. Tuttavia, c'è anche chi vuole cominciarlo adesso e che ha a disposizione diverse possibilità, due in particolare.

One Piece è pubblicato in Italia in due edizioni: l'edizione principale e primaria, detta anche "edizione blu" per il colore della prima copertina e delle varie costine dei volumi, e la cosiddetta New Edition, partita diversi anni dopo. Qual è la differenza tra One Piece e One Piece New Edition? Ecco la situazione delle due edizioni e vari suggerimenti per scegliere l'approccio migliore.

L'edizione originale di One Piece partì nel luglio 2001 e si è avvicinata mano mano all'edizione giapponese: al momento, il volume di distanza è appena uno, con il 105 pubblicato in Italia e il 106 in patria. Si tratta quindi di un'edizione parecchio vicina all'originale e che quindi naviga molto a vista. Dall'altra parte, invece, la One Piece New Edition iniziò diversi anni dopo, nel febbraio 2008, quando il manga era in una fase già molto avanzata. Al momento, quest'edizione si sta preparando a pubblicare il volume 100 e quindi non è molto lontana dall'originale, seppur sia più dietro rispetto all'altra edizione.

Questa distanza è dovuta principalmente alla necessità di mantenere distanti le due edizioni e renderle logiche nel mercato, ma anche per permettere alla New Edition di correggere eventuali errori presenti nella prima versione. Infatti, la One Piece New Edition riporta dialoghi rivisitati e alcune correzioni, necessarie data la vastità del mondo creato da Eiichiro Oda che spesso ritorna su avvenimenti accaduti centinaia di capitoli prima, chiarendo alcune situazioni e quindi anche indirettamente alcuni dialoghi o nomi.

Un'altra grande differenza che subito si nota è la diversità grafica delle copertine, con la One Piece New Edition molto più simile alle originali di Shueisha, mentre la vecchia versione ha dei loghi modificati e altre variazioni. Di conseguenza, chi vuole rimanere il più vicino possibile alla pubblicazione giapponese può rivolgersi all'edizione blu, mentre chi preferisce la fedeltà e l'accuratezza delle traduzioni può guardare verso la New Edition. A queste poi si aggiunge l'edizione di One Piece della Gazzetta dello Sport, che fa però testo a sé. E voi che versione acquistate di One Piece?