Cosa sono le 'Classi Spirituali', il livello di potenza degli shinigami di Bleach

La lunga serializzazione di Bleach su Weekly Shonen Jump ci ha fatto conoscere il mondo della Soul Society, con il suo rigido organigramma. Le tredici divisioni hanno componenti che sono suddivisi in vari ranghi, dal più alto di capitano alle semplici reclute. Ognuno di loro ha naturalmente un livello di potere diverso.

I capitani del Gotei 13 sono sempre stati gli elementi più forti della truppa di shinigami, scendendo poi via via verso il basso con esponenti che avevano sempre meno potere. Con il nuovo capitolo speciale di Bleach che ha dato inizio alla saga dell'Inferno è stato dato un valore più preciso alla forza dei capitani e degli shinigami in generale grazie alla "Classe Spirituale".

Il reiatsu di un personaggio può essere infatti più o meno denso, concedendo più poteri, come il Bankai. I più forti hanno una classe spirituale di livello 1, mentre ogni capitano ha un livello pari almeno a 3. Poi si scende pian piano, con i vice comandanti che solitamente hanno un valore che va tra il 4 e il 5, arrivando poi fino agli shinigami meno capaci che hanno un livello 20, il minimo possibile.

In questo modo è diventato più semplice catalogare la forza di un combattente della Soul Society in Bleach.