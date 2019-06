Cosa hanno in comune Jojo, One Punch Man e Mob Psycho? La risposta è in questa immagine!

Ci sono alcune scelte ricorrenti tra i disegni delle principali opere fumettistiche giapponesi: una di queste è il famoso taglio di capelli Pompadour. Lo stile Pompadour è spesso sfruttato nei disegni dai mangaka per dare ad alcuni personaggi uno stile più aggressivo, da vero e proprio "teppista di strada".

Ma cos'è nello specifico il Pompadour e perché sosteniamo che è un punto in comune tra diversi personaggi dei fumetti? Il taglio prende il nome da Madame Pompadour, una delle favorite del Re di Francia Luigi XV ritenuta in passato l'apice della bellezza femminile. Con il passare degli anni il suo stile di capelli diventò estremamente popolare, finendo per essere utilizzato negli anni 50 e 60 da artisti del calibro di Elvis Presley e Johnny Cash.

Il taglio diventò, col tempo, incredibilmente famoso anche in Giappone, dove finì per essere utilizzato in più opere di intrattenimento. L'utente Twitter D_Hyang_seol ha così creato il suo personale omaggio a questo stile, racchiudendo in una sola immagine quattro dei suoi più grandi fautori negli anime: Metal Bat di One-Punch Man, Kuwabara di Yu degli Spettri, Josuke di JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable e Tenga Onigawara di Mob Psycho 100.

Il Pompadour è un taglio medio-corto composto da un lungo ciuffo di capelli rialzato sopra la fronte, spesso associato in oriente a degli elementi poco raccomandabili. Cosa ne pensate dell'artwork? È di vostro gradimento? fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto!