Cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori (e dai successi) di GT e Super

Se Dragon Ball Daima ha l'occasione per rifondare la mitologia del manga di Toriyama, , è necessario che la nuova serie targata Toei guardi agli errori (ma anche ai successi) del passato, per codificare una formula che permetta al franchise sui saiyan di rispettare le logiche di GT o Super, innervando al tempo stesso la storia di canoni inediti.

All'indomani dell'uscita del trailer di Dragon Ball Daima, e osservate le premesse su cui la serie fonda le sue logiche celebrative, gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama sono rimasti tanto sorpresi dalle estetiche apparentemente rétro della serie, quanto dubbiosi sui possibili risultati a cui potrà andare incontro questo singolare “viaggio commemorativo”, soprattutto considerate le evidenti analogie che intrattiene con la serie forse più vituperata e controversa dell'intero franchise di Dragon Ball, ovvero GT. Le similitudini, è inutile girarci attorno, esistono, ma paradossalmente è proprio da questa istanza apertamente celebrativa che Daima potrebbe ramificare le logiche su cui fonderà il suo successo: nel caso in cui, naturalmente, sarà in grado di evitare le trappole del citazionismo sfrenato, e di giocare sapientemente con i linguaggi delle opere precedenti, senza reiterarne i difetti e le incongruenze di fondo.

In questo senso, partire da opere come Super o GT potrebbe dipanare agli occhi degli autori le ricette stesse con cui riportare in auge le logiche del primissimo Dragon Ball (a cui la nuova serie chiaramente si ispira) per poi inserirle in un orizzonte deliberatamente inedito, in cui possano innervarsi di quei sintomi che li conducano sul cammino dell'evoluzione. Ad esempio, proprio in riferimento alle strategie di regressione infantile viste in GT e al modo in cui hanno – a loro tempo – omaggiato le cornici episodiche degli albori del manga, Daima potrebbe legare a queste soluzioni le sue istanze celebrative, fino a sedimentare nelle maglie del passato tutti quei canoni che possano restituirle una personalità e soprattutto un'autonomia narrativa rispetto alle precedenti storie. Ecco allora che la (ri)presentazione delle versioni fanciullesche dei personaggi può consentire al racconto di ri-mettere in scena le solite logiche, secondo però coordinate diverse, a partire magari già da un utilizzo differente delle Sfere del Drago o dalla connotazione grafica degli stessi personaggi.

Una di quelle incongruenze di Super su cui gli appassionati hanno posto spesso l'attenzione è stata proprio la deriva delegittimante a cui è andato incontro l'uso delle Sfere, di cui ormai i personaggi si servono per fini risibili - quando non addirittura ridicoli, come i ritocchi estetici di Bulma – che hanno portato all'esautorazione delle funzioni stesse di elementi da sempre ritenuti centrali nella mitologia di Dragon Ball. Ecco allora che Daima, connettendo le origini dell'opera con quell'andamento che ha portato all'introduzione di nuove tipologie di sfere sia in Super che in GT, avrebbe l'occasione di esplorare un lato inedito relativo al loro utilizzo, magari anche più “oscuro” e umbratile, che porti i “giovani” Guerrieri Z ad affrontare delle conseguenze tanto impreviste quanto radicali.

Ma quello che la nuova serie deve assolutamente imparare dagli errori (e dai successi) dei precedenti racconti, e che il character design di Dragon Ball Daima già rivela, è la necessità di sfruttare il ringiovanimento psico-fisico degli eroi per estendere da un lato l'attenzione al resto dei Guerrieri Z, e dall'altro per introdurre nuove tipologie di villain, dalle configurazioni più apertamente mostruose e diaboliche. Se già in Super Hero Toriyama ha cercato di depotenziare il gokucentrismo a cui è andato incontro (forse fin troppo a lungo) Dragon Ball, per enfatizzare il ruolo del figlio, la medesima strategia la potremmo ritrovare nella nuova serie. Seppur il saiyan debba continuare ad esercitare una funzione cardine nella storia, è chiaro che la regressione infantile di tutti i Guerrieri Z può aprire a spazi e riflessioni davvero inedite, che portino i vari eroi ad innervarsi di nuove coordinate, in modo da restituire al racconto un respiro ancora più ampio.

Stesso discorso, poi, varrebbe per i villain, tanto che i design degli antagonisti – ispirati chiaramente alle connotazioni “mostruose” del Grande Mago Piccolo o di Champa – potrebbero qui configurarsi come un appiglio per proporre una vasta teoria di configurazioni grafiche di segno e di natura differente, che rinnovino così gli aspetti – anche un po' omologati – sia delle figure antagonistiche di GT (si sto parlando di Super C-17) sia di Super.