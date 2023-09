Che cosa è Dragon Ball Magic? Alla scoperta del nuovo anime

Il web anime di Dragon Ball Super è stato un caso mediatico per oltre un anno. Benché TOEI Animation non avesse mai fatto il minimo cenno a questa produzione, diversi leaker davano per sicuro il progetto svelandone taluni dettagli. Ebbene, pare che questo nuovo anime esista e che si chiami in realtà Dragon Ball Magic.

Nelle ultime ore un massiccio leak pare aver anticipato il panel di Dragon Ball Super al New York Comic-Con 2023. Diversi insider affidabili, che in questo periodo avevano continuato ad aggiornare la community sul misterioso web anime, hanno tolto i veli su Dragon Ball Magic e sui dettagli di questa serie. Ma che cosa è esattamente Dragon Ball Magic?

Dragon Ball Magic è il prossimo anime del franchise creato da Akira Toriyama. Non si tratta di un sequel di Dragon Ball Super, né di un progetto collaterale come ad esempio lo è Super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Magic è un anime canonico, prodotto da TOEI Animation e supervisionato direttamente dal maestro Toriyama.

Stando a quanto rivelato dai leaker, Dragon Ball Magic è ambientato prima della fine di Dragon Ball Z. Come Dragon Ball Super si tratterà dunque di un midquel. In questa nuova serie Goku e Kaioshin verranno trasformati in bambini da un demone misterioso e per tornare alla loro forma originali dovranno farsi largo attraverso un'avventura spaziale-multidimensionale.

Oltre a Toriyama, tra lo staff di questo anime figura Katsuyoshi Nakatsuru, celebre per aver disegnato il Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT. Lo stile d'animazione sarà in linea con quello artistico anni '90, ma in chiave moderna e con scene in 3D. Il debutto di Dragon Ball Magic è previsto per la prima metà del 2024 con un totale di massimo 15 episodi trasmessi in streaming su Crunchyroll.

In base a quanto rivelato, viene naturale il paragone tra Dragon Ball Magic e Dragon Ball GT. La serie non solo condivide lo stesso plot, ma anche lo stesso character designer. Pare che Goku bambino non potrà utilizzare le trasformazioni divine e che per tornare adulto dovrà approfondire il suo spirito Saiyan. Che siano le premesse per il ritorno del Super Saiyan 4?