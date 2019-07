Ecco cosa c'è nella scena finale di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

L'estenuante e lunghissima battaglia di Roma ha fatto da sipario alle avventure del gruppo di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, che ha visto come unici sopravvissuti della banda di Bucciarati il duo Giorno Giovanna e Guido Mista, insieme alla loro protetta Trish Una. Ma come si è concluso l'episodio speciale 38-39?

Dopo che Diavolo ha avuto un destino peggiore della morte, abbiamo visto Giorno e gli altri dirigersi al Colosseo per recuperare i compagni morti. La scena più interessante è ovviamente quella che prende luogo a Napoli nei secondi finali, con Giorno in una villa, con un vestito nuovo di zecca e seduto su una sedia. Mista, nella stessa stanza, fa da guardia alla finestra da cui entra un vento aureo, mentre gli altri membri dell'organizzazione Passione baciano la mano al nuovo capo.

Non c'è traccia invece di Trish, che probabilmente ne ha avute più che abbastanza dei criminali, così come non c'è alcun segno di Fugo Pannacotta, che potrebbe tornare però in un episodio speciale di Purple Haze Feedback. Nella stanza, su un tavolino, ci sono invece dei monili che ricordano i tre compagni persi nel corso di questa estenuante avventura: Bruno Bucciarati, Narancia Ghirga e Leone Abbacchio. Non ci è dato sapere che corso prenderà l'organizzazione ora che è gestita da Giorno, ma sicuramente sarà meno crudele di quella degli anni precedenti.

I fan ora devono solo aspettare notizie dalla David Productions sulla nuova serie, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.