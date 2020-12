Cosa c'è dopo il Torneo del potere? Guida alle nuove saghe di Dragon Ball Super

Dall'inizio di Dragon Ball Super nel 2015, un nuovo intero universo si è affacciato nel mondo creato anni or sono da Akira Toriyama. Anzi, meglio chiamarlo multiverso dato che si tratta appunto di tanti universi distinti e separati, che hanno dato poi vita al longevo arco del Torneo del Potere.

Con questa fase si concluse l'anime di Dragon Ball Super nel 2018, lasciando gli spettatori incuriositi sul prosieguo della storia di Goku e compagni. Ricordiamo infatti che grazie alla vittoria di C17 e al susseguente desiderio alle Sfere del Drago, tutto è tornato come prima. Ma se la storia in versione serie TV non è proseguita, Dragon Ball Super ha messo in scena nuove saghe grazie a manga e lungometraggi.

Dopo il Torneo del Potere quindi cosa c'è? La saga di Dragon Ball Super si giostrerà in altri due archi narrativi: il primo è quello legato a Broly, raccontato nel film Dragon Ball Super: Broly uscito nelle sale giapponesi a fine 2018 e in quelle italiane pochi mesi dopo. Qui Goku e Vegeta hanno incontrato Broly che è diventato finalmente un personaggio canonico dell'universo di Dragon Ball.

Un'altra saga invece è stata raccontata nel manga, ovvero la saga di Molo che si sta per concludere. Dopo ben due anni di pubblicazione, Toyotaro sta per portare a termine questa nuova storia ma anche per presentare la saga di Dragon Ball Super successiva. Adesso bisognerà solo attendere per vedere quando queste storie diventeranno anime.