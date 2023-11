Cosa ha fatto Hajime Isayama prima di Attack on Titan? Ecco cosa dovete leggere

Attack on Titan è una delle opere più conosciute e apprezzate dell'ultimo decennio, e che ha permesso ad Hajime Isayama di diventare uno dei mangaka più noti al pubblico. Ma prima di scalare i ranghi arrivando al successo mondiale, quali opere scrisse il maestro Hajime Isayama? Scopriamo il passato dell'autore.

Isayama nasce il 29 agosto del 1986 a Oyama, una prefettura di Oita della regione giapponese del Kyushu. Terminato il percorso scolastico alla Oita Prefectural Hitarinkou High School, prosegue gli studi iscrivendosi al corso di Cartoon Design del dipartimento di Arti Animate dell'Università Kyushuu Designer Gakuin. Ottenuta la laurea, si traferì a Tokyo, dove cominciò a lavorare ai suoi primi manga.

È nel 2006, all'età di 20 anni, che Hajime Isayama ottiene il suo primo riconoscimento, il premio "Fine Work" al Magazine Grand Prix (MGP) di Kodansha. Il suo primo lavoro, una bozza primaria e autoconclusiva di Attack on Titan, viene proposto agli editori di Weekly Shonen Jump, che però rifiutano di pubblicare l'opera poiché troppo diversa dallo stile della rivista. Al giovane Isayama venne consigliato di modificare lo stile della storia, che però rifiutò con gran coraggio accasandosi a Kodansha. Prima di arrivare al 2009, anno a cui risale la pubblicazione del primo capitolo di Attack on Titan su Bessatsu Shonen Magazine, nel 2008 Isayama sforna un one-shot dal titolo Heart Break One. Con questa storia il mangaka si candidò all'80° Weekly Shonen Magazine Freshman Manga Award vicendo il premio di incoraggiamento. Allo stesso concorso si ripresentò qualche mese più tardi con un altro one-shot dal titolo Orz.

Attack on Titan è dunque la prima serializzazione manga di Hajime Isayama, che in precedenza aveva sfornato solamente i due one-shot citati. Dopo aver salutato Attack on Titan, invece, nel 2014 Isayama ha lavorato ad Attack on Avengers, un crossover tra Marvel e AoT, e sempre nello stesso anno al one-shot Killing Pawn in collaborazione con Ryoji Minagawa. Da allora l'autore non si è mai più cimentato in alcuna opera. Tuttavia, attualmente Hajime Isayama sta lavorando a una nuova storia su Attack on Titan.