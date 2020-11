Cosa sono gli Haki in One Piece? Il misterioso potere dell'Ambizione

Tutte le creature viventi del mondo di ONE PIECE hanno la possibilità di usare un potere sconfinato. Molti non si accorgono di poterlo sviluppare, altri non si accorgono di averlo usato, ma chi riesce ad accorgersene e a sfruttarlo a dovere può diventare in grado di sostenere tante battaglie. Questo potere è l'Haki, conosciuto anche come Ambizione.

L'Haki è comparso in ONE PIECE fin dal primissimo capitolo per mano di Shanks, ed è stato poi sottilmente menzionato in tante altre occasioni. Ma soltanto con l'arco dell'isola Sabaody iniziamo davvero a comprendere di cosa si può trattare. Nel Nuovo Mondo invece è ormai diventato fondamentale e per questo abbiamo imparato tante cose sull'Haki. Vediamo insieme cos'è l'Ambizione e come si struttura.

L'Haki è suddivisa in tre tipologie principali, chiamate colori o tonalità:

Il Kenbushoku Haki, o Ambizione della Percezione , è il primo tipo. Consente all'utilizzatore di ottenere una sorta di sesto senso con il quale può capire le intenzioni e le emozioni altrui, ma anche la loro presenza a distanza e la loro forza. È conosciuto anche come Mantra a Skypea.

Il Busoshoku Haki, o Ambizione dell'Armatura. Il secondo tipo è adatto sia per la difesa che per l'attacco nonostante il nome. Infatti grazie a questo la pelle può essere indurita in modo tale da rendere il proprio corpo più resistente ma allo stesso tempo può essere usato per sferrare attacchi più potenti. Utilizzandolo, il corpo diventa nero.

L'Haoshoku Haki, o Ambizione del Re Conquistatore. Il più raro è l'unico che non può essere allenato, ma deve essere posseduto fin dalla nascita. Solo una persona su un milione può disporne, rendendolo estremamente raro a differenza dei due colori precedenti. Scatenandolo, si può far svenire le persone che non hanno una grande forza di volontà nei dintorni.

Generalmente ci sono questi tre tipi e il loro utilizzo combinato può portare un guerriero alla vittoria certa. Nel corso del tempo, le prime due tipologie hanno ricevuto anche dei potenziamenti: con l'Ambizione della Percezione, se allenata a sufficienza, è possibile addirittura vedere l'immediato futuro per qualche secondo; con l'Ambizione dell'Armatura si può creare un attacco con una sorta d'onda d'urto che su Wanokuni chiamano Ryou.