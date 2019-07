Cosa potrebbe fare Hollywood per adattare al meglio gli anime in produzioni live action?

Quando si parla di adattamenti live action di anime, gli appassionati di questo settore tendono sempre ad avere un po' di scetticismo. in fondo, Dragon Ball Evolution non se l'è scordato nessuno.

Sull'argomento è intervenuta Maya Kambe di Paramont Pictures, la quale crede che i metodi di adattamento potranno differire in futuro. Piuttosto che trasporre i prodotti animati in una veste cinematografica, la Kambe ritene che il formato televisivo possa configurarsi come una buona alternativa.

Recentemente la producer è stata ospite all'Anime Expo 2019, presso il panel di Project Anime, dove ha sollevato degli argomenti molto interessanti sulla questione dei live action, usando perfino Game of Thrones come termine di paragone:

"Guardate la serie di Game of Thrones, le persone sono disposte ad entrare gradualmente all'interno di un mondo tutto da scoprire. Gli adattamenti dei manga di lungo corso in formato televisivo sono una buona idea per migliorare la situazione.

Ci sono molti film live action tratti da manga in produzione, ma non altrettante serie tv. Quando si va a condensare un manga in due ore di film si fa un disservizio al wordbuilding dell'opera a cui i fan sono molto legati."

Sulla questione è poi intervenuto Tony Ishizuka, il vice presidente di Sony Pictures, assecondando i pensieri della collega e affermando che i prossimi live action dovranno concentrarsi sulla storia e i personaggi invece che solamente sulla parte estetica:

"Dipende dalla storia e dai personaggi. Ho visto un incremento di storie che sono appetibili sia localmente e che possono esserlo anche oltreoceano. Alla fine, vedremo dei contenuti che saranno studiati per essere godibili all'utenza globale."

