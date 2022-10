Cosa leggere se ti piace Berserk? Altre opere che potresti apprezzare

Dopo la morte del maestro Kentaro Miura, Kouji Mori e gli artisti dello studio Gaga hanno ripreso la pubblicazione di Berserk, arrivato al capitolo 370. L'opera vedrà quindi la fine prima o poi, così come Miura l'aveva raccontata ai suoi più fidi collaboratori.

Ci sono poche opere fumettistiche che hanno segnato i lettori come Berserk: le vicende di Gatsu in un mondo dove non esiste speranza scavano nel profondo dell'animo umano, lasciando un segno indelebile. In attesa dei prossimi capitoli, siamo quindi qui per consigliarti cosa leggere se ti piace Berserk.

Partendo dal presupposto che non ci sono opere che restituiscono le stesse sensazioni, quella più vicina a Berserk che ci viene in mente è senza dubbio Claymore. Il manga dark fantasy di Norihiro Yagi è terminato nel 2014 ed è ambientato in un mondo fantastico ispirato all'Europa medievale. La protagonista Claire è una delle Claymore, guerriere semiumane incaricate di debellare gli yoma, mostri che si cibano di esseri umani. In Claymore potrete trovare un universo dai toni estremamente dark, e anche i temi trattati si avvicinano molto a quelli di Berserk. Star Comics ha appena ricominciato a pubblicare Claymore in una nuova edizione, e il primo volume è già disponibile.

Un'altra opera che consigliamo agli amanti di Berserk è Vagabond di Takehiko Inoue. Sebbene sia un manga ancora incompleto e formato da ben 37 volumi, è una lettura molto piacevole con dei picchi altissimi. Vagabond è liberamente ispirato alla vita del samurai Musashi Miyamoto, realmente esistito e considerato dagli scritti il miglior samurai della storia. Egli, nel XVII secolo, è deciso a diventare un "uomo dalla forza incomparabile", e perciò intraprenderà un viaggio che lo porterà a scontrarsi con i migliori samurai del Giappone. Le riflessioni sulla vita e su ciò che vuol dire combattere di Miyamoto lo accompagneranno nel corso di tutta l'opera, cambiando il suo modo di vivere e di rapportarsi con gli altri. Le illustrazioni di Takehiko Inoue sono poi una delizia per gli occhi, capaci di accompagnare la narrazione in maniera sublime.

Se volete invece approfondire la conoscenza dell'autore di Berserk Kentaro Miura, vi consigliamo di approcciarvi a Gigantomachia e Japan. La prima opera è datata 2014, ed è un volume unico che narra le vicende di Delos e Prome, rispettivamente ex gladiatore e ragazzina dotata di poteri che dovranno farsi largo in un mondo di cento milioni di anni nel futuro nel pieno di una terribile guerra. Japan è invece un manga realizzato in collaborazione con Buronson, papà di Ken il Guerriero, e narra le vicende di un gruppo di giapponesi che vengono scaraventati nel 2002, diversi anni nel futuro rispetto al presente dell'opera. Gigantomachia e Japan sono recentemente stati ristampati da Planet Manga.

Queste sono le opere che ti consigliamo di leggere in attesa di Berserk 371, che ha già una data d'uscita. E tu, quale opera consiglieresti agli amanti di Berserk?