Cosa sono le Leggi Angeliche presentate in Dragon Ball Super 54?

Dragon Ball Super sta ispirando teorie su Merus dopo alcuni dettagli che non sono passati inosservati ai fan. Il mondo del manga si sta quindi ampliando con dettagli non rivelati nell'anime, tutto questo mentre i protagonisti Goku e Vegeta si allenano per evitare che Moro lo stregone uccida tutta la vita nell'universo prosciugandone l'energia.

Sul finale del capitolo 54 di Dragon Ball Super, dopo aver visto la sessione di allenamento con Goku e Merus, ritorna la figura di Whis con un ruolo di primo piano. L'angelo che accompagna sempre il Dio della Distruzione Beerus sta osservando i due combattere tramite una sfera, mentre attende che il Grande Zeno possa riceverlo.

Fuori dal palazzo, viene raggiunto dal Gran Sacerdote, con cui inizia uno scambio di battute. Precisando che gli angeli devono mantenere la neutralità e non possono quindi interferire con ciò che sta accadendo nell'Universo 7, Whis inizia a porre domande sulle Leggi Angeliche. Merus entra nella discussione, menzionato dal Gran Sacerdote il quale mostra di essere già a conoscenza della situazione.

Finora Merus ha vissuto nell'Universo 7 come un membro della Pattuglia Galattica, ma se fosse un angelo potrebbe aver violato una di queste sconosciute Leggi Angeliche. Tra queste verosimilmente c'è infatti l'obbligatorietà di non interferire con le faccende dei mortali. Merus potrebbe andare quindi incontro a una punizione per ciò che sta facendo, a meno che non ne abbia già subita una che l'abbia fatto rimuovere dal grado di Angelo.

Il personaggio di Merus è stato presentato in quest'ultima saga di Dragon Ball Super e fin da subito ha dimostrato di essere un essere ricco di segreti. Conosceremo la verità nel capitolo 55 in arrivo a dicembre?