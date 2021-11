Gundam: le prelibatezze della serie anime nel nuovo menù del ristorante a tema

A distanza di oltre quarant'anni dalla nascita, in Giappone il franchise di Mobile Suit Gundam è ancora considerato come intoccabile, e a riprova di ciò, sono numerosi i locali a tema sparsi per tutto il paese. Questo autunno, però, il Gundam Café di Tokyo inaugurerà un particolare evento che delizierà tutti i fan!

In questi mesi autunnali, al Gundam Café Tokyo Brand Core verrà organizzato il Gundam Café Costume Collection, un evento che, a seguito di un sondaggio condotto tra i fan del franchise, porterà i personaggi più amati all'interno del locale.

I sei protagonisti tratti da varie iterazioni della serie a essere stati eletti sono Amuro Ray, Quattro Bajeena, Garma Zabi, Shiro Amada, Banagher Links e Hathaway Noa. I cartonati a grandezza naturale di questi personaggi decoreranno e saluteranno i clienti del Gundam Café di Tokyo.

Assieme agli eroi della serie, il locale presenterà alcune aggiunte speciali al menù. Piatti e bevande, che replicano in maniera fedelissima quelli mostrati nella serie anime, saranno degustabili esclusivamente entro il 30 novembre 2021. Manifestazioni simili si terranno anche ai Gundam Café di Fukuoka e Odaiba.

