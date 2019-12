Cosa nasconde Reed Richards dell'universo Ultimate nell'ultimo numero di Venom?

Marvel Comic ha mostrato ai lettori un Venom diverso in Absolute Carnage, dato che il simbionte è stato occupato ad affrontare la sua nemesi per eccellenza: Carnage. Di fronte ad una minaccia così profonda Venom è stato quasi costretto ad allearsi con personaggi che nessuno avrebbe mai pensato di vedere al suo fianco.

Uno dei principali compagni di sventure è stato Maker, il Reed Richards proveniente dall'universo Ultimate. Sembra inoltre, dalle tavole del numero 23 di Venom, che Eddie Brock in futuro collaborerà molto spesso con i Fantastici 4.

Gli eventi narrati in Absolute Carnage, conclusa da poco, ci hanno rivelato come i simbionti siano in grado di lasciare tracce del loro codice genetico negli organismi dei loro ospiti. Carnage ha cercato tutti questi codici per ottenere un potere capace di risvegliare Knull, dio dei simbionti, e di liberarlo successivamente dalla prigione nella quale era stato confinato. È qui che entrano in gioco Venom e i suoi alleati, con l'obiettivo di contrastare le azioni malvagie di Carnage.

Per questo una delle figure giù importanti in Absolute Carnage è stato Maker, senza il quale non sarebbero riusciti, grazie ad un apposito congegno, a distruggere i codici genetici dei simbionti. Tuttavia si è scoperto che il dispositivo stava, in realtà, raggruppando i codici in questione. In una scena, di Venom 20, Maker ammette, al Consiglio dei Reed, di aver causato un fallimento nel "Project Oversight".

Il Consiglio dei Reeds è un gruppo formato da tutte le versioni del Multiverso Marvel di Reed Richards. Con l'attuale proposito di rendere migliore e più sicuro il multiverso, i diversi Reed hanno deciso di sacrificare il loro stesso universo. Naturalmente il nostro Richards rifiutò la distruzione dell'universo 616. Il Consiglio fu bandito dai Celestiali, ma sembra essersi riformato. Per ora non sappiamo se l'obiettivo sia rimasto lo stesso di un tempo.