Cosà ne sarà di Goblin Slayer dopo i fatti del settimo episodio?

Quello di Goblin Slayer è sicuramente uno degli anime più cruenti e sconvolgenti della stagione autunnale, ma proprio lo scorso episodio ha sorpreso i fan con una potenziale morte del tutto inaspettata. Proviamo a capire cosa sia successo e soprattutto cosa accadrà nelle prossime puntate della serie...

Come saprete se avete visionato la puntata di sabato scorso, questa si è conclusa con una scena davvero preoccupante: ferito gravemente, Goblin Slayer ha perso moltissimo sangue e sembrerebbe addirittura morto. Bloccato in una situazione davvero impossibile, il guerriero ha salvato la giovane Sacerdotessa e sconfitto il terribile Goblin Champion; durante l’impresa, tuttavia, Goblin Slayer ha riportato delle ferite orribili, e la scena in cui i compagni di avventure l’hanno circondato sembrava promettere la sua morte.



Essendo uno dei protagonisti della storia, Goblin Slayer non è comunque morto. A meno che l’anime non modifichi pesantemente la trama della serie, la prossima fase della storia vedrà Goblin Slayer risvegliarsi con nuove e profonde cicatrici, ma comunque vivo. I suoi compagni utilizzeranno infatti un raro e portentoso miracolo in grado di salvarlo persino in punto di morte, affinché il guerriero possa ristabilirsi e riposare fino alla prossima avventura.



Tratto dall’omonima serie di romanzi scritti da Kumo Kagyū e illustrati da Noboru Kannatsuki, l’anime di Goblin Slayer è trasmesso ogni sabato sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming VVVVID, che durante il weekend ci proporrà un altro episodio con sottotitoli in italiano.



E voi, avete seriamente dubitato che Goblin Slayer potesse morire in questo modo? E soprattutto, cosa ne pensate di questo interessantissimo anime?