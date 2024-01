Che cosa è il One Piece? L'editor di Oda è a conoscenza della verità

Se c'è un interrogativo che ha affollato le menti di ogni lettore del manga di Oda, sin da quando l'autore ha iniziato a serializzare l'opera nel 1997, questo non può che riguardare l'enigma celato dietro il One Piece. Come logico che sia, il mistero non è stato ancora svelato, eppure c'è qualcuno che è a conoscenza del segreto: l'editor del manga.

Durante uno dei tanti servizi giornalistici su One Piece, con cui le emittenti cercano di restituire alla platea di lettori/spettatori un'immagine (anche per volontà della stessa Shueisha) della grande macchina industriale che si cela dietro la produzione del manga più popolare di tutti i tempi, è trapelata un'informazione, che a ragion di logica, non dovrebbe sorprendere buona parte dei lettori, ma che apre allo stesso tempo ad alcune questioni interessanti: ovvero che il nuovo editor di Oda, Kaito Anayama, sa precisamente cosa sia l'eponimo Tesoro di Roger. Un dato di rilievo, soprattutto se lo rileggiamo alla luce dei trascorsi professionali dell'editor in questione.

In Giappone, come è ormai noto da tempo, l'editor non ha solo delle funzioni esecutive come può accadere in altri contesti industriali, ma occupa anche un importante ruolo creativo. In quanto punto di contatto privilegiato tra l'artista che realizza l'opera e la compagnia che ne permette la serializzazione, l'editor nipponico è equiparabile – con le dovute precauzioni del caso – alla figura di vero co-autore del manga, colui che è preposto non solo a garantire il regolare svolgimento delle mansioni quotidiane del fumettista, ma che lo coadiuva anche nella creazione della storia, nella scansione temporale degli eventi che andranno di volta in volta a costituire i vari archi narrativi dell'opera, e nella definizione dei loro registri ritmici. È in questo senso che vanno valutate le numerose trasformazioni di cui è stato oggetto il manga, e soprattutto la sua inesorabile deriva verso i territori dell'action (per quanto Oda preferisca disegnare in One Piece le scene di vita quotidiana).

Da tale prospettiva, è logico che l'editor incaricato di supervisionare il manga di Oda sia a conoscenza del più grande mistero narrativo/simbolico attorno a cui ruotano gli intrecci dell'opera – appunto, cos'è realmente il One Piece – ma quel che crea in parte “stupore” è “l'estraneità” dell'editor alle consuete logiche di Shueisha. D'altronde Anayama è in forza alla compagnia da meno di due anni, e come suggeriscono alcune fonti, ha iniziato ad occuparsi del manga di Oda solo dal febbraio 2023. Eppure, nonostante il rapporto professionale che lo lega al mangaka sia (almeno dal punto di vista temporale) acerbo, è chiaro che il corrente editor goda non solo del rispetto dell'autore, ma anche di una prospettiva davvero ampia sul futuro del manga, l'unica, a tutti gli effetti, che gli consente di poter operare nel migliore dei modi, senza scadere in possibili incongruenze.

Nel servizio giornalistico vediamo infatti Anayama affermare alle telecamere di essere pienamente a conoscenza del segreto, per poi mostrare dei manoscritti originali disegnati dallo stesso Oda per il capitolo 1102, precisamente quelli in cui l'autore di One Piece rivela le ragioni per cui Kuma salvò i Mugiwara su Sabaody. Ora non è dato sapere per quanto tempo Anayama ricoprirà il ruolo di supervisore del manga, soprattutto se consideriamo l'alto numero di professionisti che hanno supervisionato nel tempo i processi creativi di Oda. Ma siamo sicuri che colui che eventualmente lo sostituirà avrà un ruolo cardine nel decidere, insieme al mangaka, quale sarà il momento esatto in cui i lettori potranno finalmente dare una risposta a quel quesito che li attanaglia da quasi 27 anni.