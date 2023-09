Di cosa parla Burn the Witch 0.8, il nuovo anime prequel? Ecco su cosa si basa di preciso

Subito dopo la conclusione di Bleach, la sua opera magna e a cui tutt'oggi sta ancora lavorando grazie all'anime Bleach: Thousand Year Blood War, Tite Kubo ha deciso di riposarsi per diversi mesi, così da riprendersi dalle fatiche di una lunghissima serializzazione durata ben 15 anni. Tuttavia, è poi tornato con Burn the Witch.

Weekly Shonen Jump accolse nell'estate del 2018, appena due anni dopo la conclusione di Bleach, questa storia breve. Il oneshot di Burn the Witch servì per far tornare l'autore al lavoro, tuttavia in quel momento non era noto che sarebbe stata una serie più lunga. Infatti, dopo pochi anni, Kubo è tornato a lavorare su Weekly Shonen Jump con la prima stagione effettiva di questo manga, che poi è stato reso un anime da Studio Colorido.

Tuttavia, nell'anime mancava all'appello proprio il primissimo capitolo, quel oneshot del 2018 che era stato messo da parte. Adesso è il suo momento. Ma quindi, su cosa si concentrerà Burn the Witch 0.8? La storia, molto breve e che potrebbe essere adattata in un solo episodio, a meno di sorprese, si concentrerà sull'incontro tra Balgo e il mondo spirituale. Questo ragazzo era già interessato a Noel Niihashi, che però lo evitava ogni costo per recarsi al lavoro. Tra una missione e l'altra con Ninny, però, Balgo riesce a entrare nel mondo spirituale entrando a contatto con un drago.

Questo significherebbe la pena di morte per il ragazzo, che però viene protetto e portato al sicuro, come si è poi visto nel film animato di Burn the Witch.