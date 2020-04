Cosa pensa il doppiatore inglese di Nine in Heroes Rising della storia del personaggio?

Se la quarta stagione di My Hero Academia si è ufficialmente conclusa una settimana fa, Coronavirus permettendo, come annunciato dalla Dynit in precedenza, a maggio dovrebbe uscire nei nostri cinema il secondo movie della serie, My Hero Academia: Heroes Rising. Lungometraggio che in altre parti del mondo, invece, è già stato trasmesso.

Per tale motivo, se non hai visto il film ti consigliamo di non proseguire la lettura di questo articolo e di non leggere la dichiarazione rilasciata dal doppiatore inglese del personaggio di Nine.

Ma chi è Nine? Il principale antagonista del secondo lungometraggio di My Hero Academia. Un personaggio che in qualche modo ha conquistato gli spettatori del mondo e che è riuscito a incuriosire tutti. Forse per l'aspetto o per il carattere e il modo di fare, il punto è che moltissimi appassionati avrebbero voluto avere la possibilità di vederlo ancora, magari nella serie principale, andando contro al finale che è stato scritto per lui. Ma perché diciamo avrebbero?

Perché, se non lo sai, al concludersi della pellicola, quando ormai l'organizzazione criminale guidata da Nine è stata messa alle strette e sconfitta, questi scappa. Cerca di fuggire, ma viene fermato da Shigaraki Tomura il quale, stufo dello spettacolo e di giocare con Nine, utilizza la propria unicità polverizzandolo in un lampo che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole.

Come anticipato, ciò ha generato malcontento nei fan che in realtà avrebbero voluto vedere ancora Nine e avrebbero voluto approfondire alcuni degli aspetti del personaggio. Però se molti sono di questo parere, c'è anche chi crede invece che questa sia stata un'ottima fine e che abbia concluso alla grande il già ben realizzato lungometraggio. Tra i sostenitori convinti che la decisione presa per Nine sia stata corretto, troviamo anche Johnny Yong Bosch, doppiatore inglese del personaggio nella pellicola.

Infatti, durante un'intervista nella quale gli è stato chiesto cosa ne pensasse del finale scelto per Nine, si è detto piuttosto soddisfatto. Ha anche specificato che la storia così scritta si è rivelata funzionale per il film e, soprattutto, è servita per far capire al mondo che lì fuori c'è qualcuno più forte è spietato di lui (Tomura), rendendo quindi anche giustizia alla serie principale in cui il cattivo per eccellenza, non scordatelo, è proprio Shigaraki.

Tu hai visto il Movie. Cosa ne pensi del personaggio di Nine e del destino che gli autori hanno scritto per loro? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

