Cosa ne pensano i creatori dello studio d'animazione di Scott Pilgrim?

13 anni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Scott Pilgrim vs. the World, la storia continua con una nuova serie su Netflix. Scott Pilgrim Takes Off è una serie anime Netflix che non solo espande la storia del personaggio titolare, ma presenta anche il cast originale che riprende i propri ruoli per le versioni animate dei personaggi.

Forse altrettanto entusiasmante per i fan dell'animazione è che l'acclamato studio Science SARU sta dando vita a Scott Pilgrim Takes Off.

Molti fan conoscono Science SARU per il loro film Inu-Oh o per il loro lavoro sulla serie antologica Disney+ Star Wars: Visions. Ora daranno nuova vita a Scott Pilgrim, e il team creativo dietro la nuova serie non potrebbe essere più felice di ciò che lo studio di animazione ha portato sul tavolo.

Parlando con Edgar Wright di Scott Pilgrim Takes Off, i produttori esecutivi Bryan Lee O'Malley e BenDavid Grabinski sono entusiasti del talento dei ragazzi di Science SARU.

"Scrivevamo una scena di combattimento e li incoraggiavamo a farne quello che volevano", ha detto Grabinski. "La prossima cosa che sai, avresti migliaia di storyboard che ci lascerebbero a bocca aperta con cose che non ci saremmo mai aspettati, e inizieremmo a riscrivere in base alle loro tavole. Tutto continuava a diventare sempre più grande, sempre più grande. Ognuno di questi episodi , se fossero live action, costerebbero 100 milioni di dollari."

"Parlerò di Science Saru e soprattutto del nostro direttore Abel Góngora", ha aggiunto O'Malley. "È un pazzo. Viene dalla Spagna e si è trasferito a Tokyo per diventare un animatore. Chi lo fa? È geniale. Ha realizzato lo storyboard di due dei nostri episodi da solo, ogni singolo fotogramma."

"Siamo stati molto fortunati ad assumere gli Amanaguchi, che sono la band che ha lavorato alla colonna sonora del videogioco, e da allora sono esplosi e sono diventati un'istituzione molto amata", ha continuato. "Abbiamo assunto il buon amico di BenDavid, Joseph Trapanese, che è un noto compositore cinematografico, e hanno lavorato tutti insieme, e adoro tutto quello che hanno fatto."

La serie completa di Scott Pilgrim Takes Off debutterà il 17 novembre su Netflix.