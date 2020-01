A cosa pensano i protagonisti di ONE PIECE? Ce lo rivela lo stesso Eiichiro Oda

Il capolavoro di Oda sensei, ONE PIECE, è caratterizzato da una moltitudine di protagonisti tutti diversi tra loro, con le proprie ambizioni e i propri sogni, ma uniti dallo stesso desiderio dell'avventura. Eppure, a cosa pensano esattamente durante la maggior parte delle loro giornate?

A rivelare il bizzarro arcano ci ha pensato direttamente lo stesso autore, tramite un SBS pubblicato durante l'allora capitolo 578 di ONE PIECE. Per chiarire i pensieri della ciurma di Rufy, Oda si è servito dei "brain maker", un gioco molto in voga diversi anni fa. Tramite questo simpatico minigioco, il mangaka ha rivelato i pensieri dei personaggi che qui seguono:

Rufy non pensa ad altro che a mangiare carne e a diventare Re dei Pirati;

Al contrario, Nami pensa unicamente al denaro e alla bellezza personale;

Sanji, invece, alle donne, al cibo e alle sue due beniamine: Nami e Robin;

Quest'ultima, da tale donna di cultura, non può che pensare a studiare, in particolare l'archeologia e i segreti della storia;

Il personaggio di Brook, invece, ha una particolare aspirazione per le mutandine e per le battute squallide, oltre che a bere tè;

Stessa perversione che, ovviamente, riguarda anche Franky, seppur sia relegata al mondo dell'acciaio;

"Inaspettatamente", la mente di Zoro è dedita unicamente all'arte della spada e alla volontà di migliorarsi quotidianamente;

Usopp, quasi ironicamente, pensa solo a combattere, a bere Rum e a mentire;

Chopper, per ultimo, pensa alle medicine, ai farmaci, ai dolciumi, alle bestie e alla fiducia;

Un riquadro, infine, è dedicato allo stesso Eiichiro Oda che rivela, con un velo di sarcasmo, di volere la "pace nel mondo". E voi, invece, cosa ne pensate di questi bizzarri pensieri? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.