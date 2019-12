A cosa porterà il ritorno di quel personaggio in L'Attacco dei Giganti?

Sta per esordire il 2020, e con esso il capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti. L'opera di Hajime Isayama è sempre più vicina al finale e da diversi mesi sta sceneggiando un colpo di scena dietro l'altro. L'ultimo di questi ha informato i fan del ritorno di un certo personaggio.

Nel corso di L'Attacco dei Giganti abbiamo visto sparire, a volte definitivamente con morti abbastanza cruente, vari personaggi. Talvolta sono tornati, ma ce n'era uno in particolare di cui i fan volevano conoscere il futuro: Annie Leonhart.

Il capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti aveva forse già dalle prime pagine anticipato questo ritorno, mostrando il signor Leonhart, padre di Annie, dopo la proiezione mentale provocata da Eren. La ragazza era ancora nel suo guscio cristallizzato in cui si trovava da anni, dopo lo scontro nelle mura Shina con la Legione Esplorativa.

Con lo scioglimento del potere dei giganti colossali all'interno delle mura sono stati distrutti anche gli indurimenti del Gigante Corazzato, Reiner. Ciò non è passato inosservato per Armin che ha capito a cosa poteva portare questo strano fenomeno, e Isayama subito dopo porta alla cella in cui era rinchiusa Annie, ora a terra in un lago di liquido e mentre annaspa.

Il personaggio non vedrà quindi la propria fine rintanata nel cristallo, bensì avrà un ruolo importante anche in quest'ultima fase di L'Attacco dei Giganti. Mentre i fan ora aspettano il ritorno di Levi e Hange, si domandano anche da che lato starà la ragazza: tornerà nella fazione di Marley, magari aiutando Gabi nel salvataggio di Falco, oppure sceglierà lo stesso sentiero di Armin? Sempre che non decida di allearsi con Eren e permettergli di distruggere tutto il mondo con la marcia dei giganti colossali.