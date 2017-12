Cosa potrebbe spingere Vegeta a sfidare Jiren nei prossimi episodi di Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super si starà anche avvicinando sempre più alla conclusione del Torneo del Potere organizzato dai due, soprattutto dopo gli eventi degli ultimi due episodi, ma la competizione vede ancora in gara i due lottatori più potenti dell’Universo #11.

Attenzione possibile Spoiler

Dal momento che i più recenti spoiler anticipano che Vegeta, nel corso dell’episodio 122, intitolato appunto “Mette in gioco il suo orgoglio! Vegeta sfida il più forte!!”, i fan di Dragon Ball Super hanno iniziato a sospettare che il guerriero possa sfidare Jiren per dare al compagno Goku il tempo necessario per ricaricare il proprio ki.



Proprio su Reddit, l’utente /u4004 ha fatto notare altri membri della community che il Saiyan fece già una cosa simile durante la fase finale della Saga di Majin Bu in Dragon Ball Z, quando, nonostante il rischio di poter essere nuovamente ucciso dallo spaventoso essere, si scagliò contro Kid Bu per permettere a Goku trasformato in Super Saiyan di terzo livello di recuperare le proprie forze.



È nella puntata 281 di Dragon Ball Z, intitolata “Resisti, Vegeta!”, che l’ostinato Principe de Saiyan pronunciò queste parole: “Per un minuto reggerò io il gioco. Ne va del mio orgoglio personale”. Come notato dai fan, la battuta di Vegeta (nonostante l’imprecisa traduzione italiana) ed il linguaggio utilizzato in Dragon Ball Super sembrano coincidere, e sebbene potrebbe trattarsi di una mera coincidenza, gli utenti più curiosi non escludono che possa invece esserci un collegamento voluto dagli sceneggiatori.



Dopotutto, se Jiren affrontasse Goku nelle condizioni in cui versa al momento, il Saiyan non avrebbe nessuna possibilità di vittoria e, di conseguenza, il Settimo Universo verrebbe cancellato senza dubbio. Al contrario, Vegeta potrebbe tenere impegnato il mastodontico alieno per permettere a Goku di risvegliare ancora una volta l’Ultra Istinto… E chissà che proprio questa situazione critica non inneschi invece l’Ultra Istinto dello stesso Vegeta!