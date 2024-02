Cosa rende Dragon Ball GT un prodotto così controverso agli occhi degli spettatori?

Non esiste pomo della discordia più grande e totalizzante per gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama, di Dragon Ball GT. Il sequel di Z è stato sin da subito oggetto di controversie, sia da chi si aspettava dei registri narrativi differenti, sia per i suoi risultati. Ma cosa rende così inviso l'anime agli occhi di numerosi spettatori?

Per comprendere le critiche al vetriolo che sono state avanzate nel tempo alla serie, e cercare al tempo stesso di fornire una risposta che ne illustri la legittimità di fondo, occorre sottolineare prima di tutto la natura produttiva di Dragon Ball GT. In quanto prodotto eminentemente “collaterale”, ovvero che opera in una cornice non-canonica e perciò lontano dagli orizzonti narrativi del manga e dei precedenti adattamenti animati, l'anime si è aperto sin da subito ad una deriva profondamente delegittimante, al punto che la sua discontinuità dai racconti di Akira Toriyama non solo non è stata mai realmente digerita da una buona frazione dei lettori/spettatori storici dell'opera, ma ha dato (più volte) vita a delle incongruenze che hanno mostrato da un lato l'assenza di un visione d'insieme da parte degli autori della Toei, e dall'altro la difficoltà intrinseca a gestire i linguaggi tipici del mondo di Toriyama, in mancanza del contributo dell'autore.

Inoltre, malgrado GT presenti un numero limitato di episodi (solo 64, contro i 291 di Z) una porzione decisamente consistente del racconto – cioè quella iniziale – è votata alla celebrazione delle istanze originarie del primissimo Dragon Ball, scaduta poi in una serie di soluzioni che hanno sollevato non poche perplessità. Se l'intenzione degli autori di Toei Animation era quella di reiterare le cornici episodiche degli albori, in un omaggio che innervasse il racconto delle valenze simboliche su cui Toriyama ha costruito la mitologia del manga, è pur vero che il tentativo, seppur legittimo, si è qui tradotto in una stanca ripetizione di logiche ridondanti ed inefficaci, soprattutto perché apparse quasi anacronistiche, per come veniva a mancare quello stesso elemento che ha permesso ai capitoli iniziali di Dragon Ball di modellare l'eroismo di Goku grazie alla presentazione dei primi compagni del saiyan. Una soluzione che in GT è risultata indubbiamente ripetitiva e priva di fondamento.

C'è poi da aggiungere un ulteriore elemento di discordia, visibile già nella prima vera saga dell'anime. Non appena il racconto ha iniziato a mettere in moto la storia di Baby, ecco che il passaggio dai toni scanzonati e mondani del segmento iniziale ad una gravitas quasi opprimente e di cui non troviamo un omologo neanche in Z, è apparso fin troppo repentino e immediato, come se non ci fosse soluzione di continuità tra le due porzioni: quasi l'anime avesse deciso di abbandonare, senza alcun preavviso, quelle istanze celebrative su cui sembrava aver costruito ogni suo schema narrativo.

A questo punto, però, occorre sottolineare anche il contro campo di tali critiche: seppur la serie targata Toei Animation ha continuato ad adottare soluzioni risibili, se non addirittura ridicole - come il ritorno ossessivo di villain e figure del passato (si stiamo parlando anche di Super C-17), traducibile in uno degli errori di GT da cui Dragon Ball Daima dovrà assolutamente imparare – è anche vero che l'anime ha giocato un ruolo importante nella codificazione del mito di Dragon Ball, e nella sua legittimazione nell'immaginario collettivo mondiale. A partire, come logico che sia, dalla trasformazione di Goku in Super Saiyan 4.

Ciò che ha permesso all'ultima versione dell'eroe di stregare nel momento stesso in cui è stata presentata le menti di ogni appassionato di Dragon Ball, non è da ricondurre “solamente” all'originalità del suo campionario di mosse o al fascino di cui si compone la sua corporeità animalesca, ma alla naturalezza con cui gli autori della Toei, anche in assenza del supporto di Toriyama, sono stati in grado di sondare nel profondo l'essenza più intrinseca della razza guerriera, e di assurgerla a metafora del potenziale latente del personaggio.

Qui l'ibridazione esibita da Goku (e poi da Vegeta) appare come una potente dichiarazione d'intenti, quasi a dire che per poter ultimare il suo strapotere combattivo, il saiyan deve prima trascendere i propri limiti biologici, fino a “regredire” ad uno stato primitivo, da cui generare i sintomi stessi della “rinascita”. Una soluzione, che se unita all'esplorazione senza precedenti del lato oscuro delle Sfere del Drago, e ad una certa fattura estetica del prodotto, porta Dragon Ball GT ad essere un testo propriamente “immaturo”, che come tutti i progetti acerbi si apre sì a delle critiche legittime, mostrando al tempo stesso una vitalità non sempre presente in prodotto analoghi, e a cui occorrerebbe prestare più attenzione.