Cosa sarebbe disposto a fare Rufy in ONE PIECE pur di salvare la sua ciurma?

Che Rufy fosse disposto a tutto pur di tenere al sicuro i membri della sua ciurma, era una cosa ben nota da tempo a tutti i fan di ONE PIECE, ma non era mai successo che il capitano dei Mugiwara dovesse esplicitare questa sua volontà. Ora, l'ultimo episodio dell'anime ha costretto Rufy a un gesto plateale, atto a salvare i suoi compagni.

Nell'ultima puntata dell'anime di ONE PIECE, i Mugiwara in fuga da Big Mom e dalla sua famiglia sono giunti alla Thousand Sunny, ma hanno scoperto che parte dei loro inseguitori li avevano preceduti tramite i poteri di Brulee. Quando i nostri hanno tentato di attivare un Coup de Burst per volare a un chilometro di distanza dalla costa, Perospero ha bloccato la nave, e Rufy ha cominciato a combattere con Katakuri, il quale si trovava a bordo della nave.

Rufy, prima ha salvato Carrot dalle grinfie del temibile figlio di Big Mom, e poi ha tentato di tenere fermo quest'ultimo con il suo Elephant Gun. Purtroppo, tutto ciò che Rufy è riuscito a fare è stato bloccare il suo avversario per qualche secondo, tempo tuttavia sufficiente per permettere ai suoi compagni di provare con un altro Coup de Burst - tentativo possibile grazie anche al sacrificio di Pedro, che si è fatto esplodere insieme a Perospero. Ma quando la Sunny ha spiccato il volo, Rufy ha afferrato Brulee e portato Katakuri con se nel mondo specchio.

Per fermare Katakuri e lasciare che il suo equipaggio fuggisse dall'assalto di Big Mom, Rufy si è messo in trappola da solo. Ora, Cappello di Paglia è bloccato nel mondo specchio e sta affrontando un avversario davvero temibile, forse il più fisico di tutti quelli affrontati fin'ora in ONE PIECE.