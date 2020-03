Cosa ha in serbo il finale della quarta stagione di My Hero Academia?

Con la conclusione dell'arco narrativo del Festival Culturale e con ancora due episodi da mandare in onda, i fan di My Hero Academia si stanno chiedendo dove li porterà il finale di questa quarta stagione del loro anime preferito.

Nella preview a nostra disposizione abbiamo visto l'arrivo di alcuni nuovi personaggi, tra cui il pro hero Hawks che gli appassionati attendono di vedere in azione e che viene celebrato con questa key visual insieme a Endeavor. Oltre all'eroe alato, alcune immagini dell'account ufficiale dell'anime mostrano il Nomu che nel manga ingaggia una tremenda battaglia con il nuovo eroe n1, ossia il fiammeggiante Endeavor.Viene lecito quindi pensare se la quarta stagione non possa chiudersi con il combattimento tra gli eroi e questa nuova creatura, ma potremmo anche assistere ad un cliffhanger che rimanda i giochi alla prossima stagione (scelta un pò crudele), il cui annuncio potrebbe essere dato su Weekly Shonen Jump con una pagina a colori speciale. Fatto sta che per la quinta stagione di My Hero Academia dovremmo, comprensibilmente, aspettare parecchio visti i tempi di realizzazione.

Cosa ne pensate voi? Come si concluderà questa stagione? Fateci sapere il vostro pensiero a riguardo con un commento. Nel frattempo è stata annunciata un'opera teatrale a tema My Hero Academia che adatterà le scene viste durante il salvataggio di Bakugo da parte di Midoriya e degli altri Heroes.