Cosa significa davvero Hokuto no Ken? La traduzione originale di Ken il Guerriero

Inevitabilmente, i mangaka quando devono stabilire un titolo per la loro opera decidono un nome completamente giapponese. Anche se ultimamente si stanno presentando sul mercato nomi più internazionali, la maggior parte delle storie deve essere necessariamente tradotta all'estero. Oggi vediamo il caso di Hokuto no Ken - Ken il Guerriero.

Buronson e Tetsuo Hara negli anni '80 optarono appunto per il nome Hokuto no Ken, scritto con i kanji 北斗の拳. In Italia, il manga e l'anime sono stati chiamati Ken il Guerriero ma non si tratta in realtà di una traduzione fedele. Vediamo insieme il significato del nome di Hokuto no Ken.

北斗: i primi due kanji si leggono "Hokuto" se vicini. Scindendoli abbiamo 北 "kita" che significa "nord" e viene utilizzato in combinazione con altri kanji, cambiando lettura. Il secondo invece è 斗 "tsu" o "to" e che simboleggia un'antica unità di lettura indicando circa 18 litri e che potrebbe essere ispirata proprio alla capacità di carro. La combinazione di questi due kanji è per l'appunto Hokuto che si riferisce al Grande Carro, parte della costellazione dell'Orsa Maggiore.

の: questo carattere non è un kanji ma appartiene all'hiragana, ovvero un alfabeto sillabico che viene spesso utilizzato per indicare le particelle tra le varie parole. In questo caso, il carattere "no" è traducibile come "di".

拳: l'ultimo kanji è invece "ken", che abbiamo visto recentemente nella spiegazione della traduzione del Kaioken. Ken significa colpo o pugno.

Unendo le tre parti del nome, si potrebbe tradurre il titolo come "Pugno del Grande Carro". Il titolo italiano Ken il guerriero ha invece deciso di optare per una soluzione completamente diversa, mentre ancora diverso il caso del titolo inglese "Fist of the North Star" che in parte mantiene il titolo originale ma è erronea nella parte "North Star", dato che la stella polare appartiene invece alla costellazione dell'Orsa Minore. Sapevate invece qual è il vero nome di Kenshiro?