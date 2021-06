Cosa significa Jujutsu Kaisen? Alla scoperta del titolo del manga di Gege Akutami

Ormai Jujutsu Kaisen è diventato famoso quasi quanto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il successo è arrivato in particolare grazie all'anime di Studio MAPPA, che ha reso internazionale il titolo. Diversamente dal solito, come accade con i nomi dei manga giapponesi, Jujutsu Kaisen non è stato tradotto.

L'abbiamo visto con altri successi recenti come Kimetsu no Yaiba, diventato Demon Slayer, e tanti altri. Ma cosa significa precisamente Jujutsu Kaisen? Scopriamo il significato del titolo del manga di Gege Akutami.

Dopo i oneshot prequel, e che saranno anche argomento del film Jujutsu Kaisen 0, intitolati L'istituto di arti occulte di Tokyo (東京都立呪術高等専門学校 Tōkyō toritsu jujutsu kōtō senmon gakkō), il sensei Akutami ha deciso di cambiare radicalmente titolo optando per un più breve Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Il titolo si scompone in due parti principali:

呪術 che sta per Jujutsu, da 呪 (Ju) = maledizione e 術 (Jutsu) = tecnica, e che può significare magia;

廻戦 che sta per Kaisen, da 廻 (Kai) = circolare, rotondo, e 戦 (Sen) = battaglia, e che significa scontro.

Può sorgere la domanda della presenza di quel Kai nella seconda parola, e proprio questo è un termine che spunta spesso nelle teorie dei fan. Secondo alcuni appassionati, l'inserimento di quel kanji per la parola battaglia è un riferimento al fatto che le battaglie non finiscono mai, come il perimetro di un cerchio, o una lotta che si ripete più volte.

In italiano, molto spesso Jujutsu Kaisen è stato affiancato dal sottotitolo "Sorcery Fight", che significa appunto "Scontro di magia", ritornando quindi a una traduzione del significato originale.