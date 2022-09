Cosa significa Kacchan in italiano? Il soprannome di Bakugo in My Hero Academia

Sin dal primo capitolo di My Hero Academia si può notare una certa particolarità nell’amicizia tra Midoriya e Bakugo. I due si conoscono da bambini, e sebbene Bakugo abbia sempre trattato male Deku, il protagonista nutre una profonda amicizia nei confronti di Dynamight, tanto da chiamarlo ancora Kacchan. Ma cosa significa Kacchan in italiano?

Col passare del tempo Bakugo ha compreso le enormi responsabilità di Midoriya, in quanto attuale possessore del Quirk One For All, e dopo aver assistito ad un cambiamento del suo amico Deku, deciso ad allontanarsi da tutti e agire da solo per proteggerli, quasi come fosse un Vigilante, si impegna a salvarlo, e successivamente a scusarsi davanti a tutti i loro compagni per i pessimi comportamenti avuti nei suoi confronti nel corso degli anni.

Nonostante i loro trascorsi, Midoriya ha sempre considerato Bakugo come un suo grande amico, il migliore, un riconoscimento che si evince anche dal nomignolo Kacchan. In giapponese esistono diversi tipi di suffissi onorifici, che se posti dopo il nome proprio di una persona stanno ad indicare un rapporto specifico tra lei e l’interlocutore. Tra questi, uno dei più usati, è -chan, corrispondente ai vezzeggiativi o diminutivi italiani, e che viene usato per esprimere amicizia, confidenza e in qualche modo affettuosità nei confronti di una persona, che spesso, si conosce da molto tempo, in particolare tra amici d'infanzia, dato che il -chan è usato con i bambini e anche tra ragazze.

La parte iniziale del soprannome, ovvero Kaka è semplicemente un diminutivo di Katsuki, potremmo quindi dire che Kacchan corrisponda al diminutivo Katsukino o al vezzeggiativo Katsukuccio. Analizzando invece la parte semantica del termine, e sapendo che katsu corrisponde all’italiano “vincere”, potremmo supporre che nella nostra lingua Katsuki si chiamerebbe Vittorio, e quindi, seguendo il ragionamento precedente, Vittorino o Vittoriuccio secondo il soprannome usato da Deku.

Per finire ricordiamo che Midoriya ha raggiunto livelli incredibili di potenza, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 366 di My Hero Academia, in arrivo lunedì 19 settembre su MangaPlus.