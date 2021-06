Cosa significa Light Yagami? Il segreto dietro il nome del protagonista di Death Note

Light Yagami è un nome che tanti appassionati di animazione orientale hanno sentito almeno una volta nella vita. Protagonista del manga Death Note, è una delle figure più controverse e che ha reso così popolare il medium nipponico nel corso degli ultimi decenni. Armato del suo quaderno della morte, ha iniziato a epurare i malvagi dal suo mondo.

Nel corso dell'opera, sia in forma di manga che di anime, viene specificato che il nome di Light è frutto di una particolare lettura. Ma anche il suo cognome ha diversi segreti se si vanno ad analizzare i kanji di cui è composto. Osserviamo quindi i segreti del nome del protagonista di Death Note.

Il nome di Light Yagami si scrive 夜神 月 in giapponese, con i primi due kanji che identificano il cognome Yagami e l'ultimo che identifica il nome Light. Partiamo proprio da quest'ultimo: normalmente, il kanji 月 si legge "tsuki" se da solo, o in altre letture (come getsu) se affiancato da altri kanji. Tuttavia la pronuncia "raito" imposta dall'autore non esiste nei dizionari giapponesi. In ogni caso, è possibile per i giapponesi fare in modo che i kanji di nomi propri vengano letti in modo diverso da come si dovrebbero, imponendo una lettura diversa. Da qui arriva la scelta di Ohba di chiamare il personaggio Raito, in modo tale che, traducendolo in occidentale, arrivasse il termine Light, ovvero luce.

E per il cognome? Va nella direzione opposta alla luce, dato che è composto da 夜 e 神, col primo che si legge "yoru" (se da solo, ya se con altri kanji) e significa notte, il secondo che si legge "kami" (se da solo, con altre letture se con altri kanji) e che quindi ci porta al significato di "dio della notte".

Traducendo il tutto in italiano potremmo avere "Luce il dio della notte", un nome piuttosto altisonante per il protagonista di Death Note. E anche il nome dell'avversario Elle ha dei segreti.