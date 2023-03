Cosa significa essere un maestro di pokémon? Arriva la risposta del regista dell'anime

Pokémon è uno degli anime più conosciuti di sempre. La storia diverge da quella dei videogiochi e segue le avventure del giovane allenatore di pokémon Ash Ketchum nella sua ricerca per diventare il migliore del mondo. Ash è un ragazzo determinato e ambizioso, che inizia la sua avventura nella regione di Kanto con il suo primo Pokémon, Pikachu.

Quella era iniziata negli anni '90 sta però per finire. Dopo la vittoria alla Lega Pokémon di Galar, è stato annunciato l'ultimo episodio di Ash Ketchum, che dirà definitivamente addio alla serie. La sua carriera è stata costellata di successi minori e di questo ultimo grande successo, ha catturato molti pokémon che ha in buona parte cresciuto, e ciò gli è tornato utile nelle varie sfide. Ma il suo viaggio è appena all'inizio, è ancora un ragazzino e ha quindi tanto margine di miglioramento. Ciò vuol dire che Ash non è diventato ancora un maestro di pokémon.

Questo, infatti, è il suo sogno, stabilito all'inizio della serie. Ma cosa significa diventare maestro di pokémon? La risposta la dà il regista dell'anime, Kunihiko Yuyama. "Penso che coinvolga l'accettare i pokémon per ciò che sono, senza proiettare sé stessi su di loro. Quando eravamo nel processo di creare Mezase Pokémon Master, pensavo che un maestro di pokémon fosse come essere un arcobaleno. È lì, ma non puoi toccarlo, né raggiungerlo. Però, le persone continuano a muoversi verso gli arcobaleni quando li vedono nel cielo lontano."

"Ho usato gli arcobaleni come leit motif dell'ultimissima scena di Pokémon the Movie: Scelgo Te, e anche se all'epoca non ci avevo ancora pensato, quella scena mi viene sempre in mente quando penso adesso al concetto di maestro di pokémon." Il regista ha quindi un'idea ben chiara, vediamo se l'ultimo episodio di Pokémon con Ash darà corpo a questa idea.