Cosa significa precisamente lo spostamento di Black Clover? Il futuro del manga

Nel corso degli anni, Black Clover ha affascinato tanti lettori e spettatori in giro per il mondo. Sia chi ha acquistato i volumi nelle fumetterie o ha visto gli episodi a disposizione su Crunchyroll ha potuto immergersi in questo universo magico creato da Yuki Tabata nel 2015 e pubblicato su Weekly Shonen Jump da allora.

Tuttavia, questo periodo è finito: Black Clover è stato eliminato da Shonen Jump. La rivista ha annunciato che il capitolo 368 che verrà pubblicato lunedì 21 agosto in Giappone - e il 20 agosto su Manga Plus in inglese e in altre lingue - sarà l'ultimo, prima di uno spostamento arrivato come un fulmine a ciel sereno. Black Clover verrà pubblicato nei prossimi mesi su Jump GIGA. Ma cosa significa tutto questo per il manga?

Analizziamo la situazione attuale e futura di Black Clover. Al momento, il manga è nella sua fase finale e questo annuncio conferma il climax, sottolineandolo in più annunci. Mancano quattro scontri fondamentali per Yuki Tabata, che vuole completare la sua storia adeguatamente senza tralasciare ciò che si era imposto, come si evince dal suo messaggio. La rivista Jump GIGA è trimestrale, quindi ci sono soltanto quattro uscite l'anno. Tuttavia, non ci si deve attendere i classici capitoli settimanali.

Infatti, Yuki Tabata in tre mesi solitamente riesce a disegnare circa 10 capitoli, considerando quindi due pause settimanali, da orientativamente 13-17 pagine l'uno. Anche considerato il minimo di questi numeri, si tratta di circa 130 pagine. Se dedicasse due capitoli per battaglia più un grande finale, e tenesse davvero questo ritmo di disegno, il manga si concluderebbe entro la prossima estate.

Tuttavia, è difficile che vada in questo modo: Tabata ha intrapreso questa direzione insieme alla casa editrice anche per avere più tempo di disegnare. Quindi è più lecito attendersi capitoli di 60 pagine, comunque sufficienti per narrare abbastanza velocemente quel poco che resta della storia. Attualmente infatti restano soltanto degli scontri che, con il ritmo settimanale, vengono ripetutamente spezzati dalla continua necessità di cliffhanger e colpi di scena in poche pagine. Un manga come Black Clover potrebbe beneficiare di questo ritmo diverso. Probabile, però, che sia necessario un capitolo in più in questa situazione.

In ogni caso, Black Clover tornerà nell'inverno 2023, forse a dicembre viste le solite uscite della rivista Jump GIGA nella stagione invernale, ed è altamente possibile si concluda nel 2024, ma dipenderà molto da quante pagine disegnerà Yuki Tabata nel suo primo capitolo sulla nuova rivista.