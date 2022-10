Cosa significa il simbolo di Berserk? I segreti del Marchio del Sacrificio

L’iconografia e il simbolismo di Berserk sono spesso fonte di discussione e speculazioni da parte della community, e tra gli elementi più affascinati spicca il Marchio del Sacrificio, che ha stravolto la vita di Gatsu e Caska. Analizzando le possibili ispirazioni dietro la forma del marchio cerchiamo di capire cosa significhi il simbolo di Berserk.

Nella sua opera, Kentaro Miura ha inserito molti riferimenti alla storia dell’umanità, e una delle più grandi fonti d’ispirazione è stata la mitologia norrena. Dall’Albero Spirale, simile a Yggdrasil, al richiamo dei guerrieri scandinavi nel titolo, il maestro sembra aver costruito il marchio del sacrificio ispirandosi alle rune del futhark antico.

Nella serie non viene data una descrizione diretta del simbolo, ma potremmo definire il Marchio del Sacrificio come una condanna ad affrontare il male, creature dell’oscurità incessantemente, impressa sul corpo di coloro che riescono a sopravvivere a una cerimonia sacrificale evocata da qualcuno per ascendere ad Apostolo o a membro della Mano di Dio. Tale significato può però essere arricchito avanzando ipotesi riguardanti proprio le rune del futhark.

Immaginando di sovrapporre la runa Algiz ᛉ, che significa protezione divina, all’Ôþalan ᛟ invertita, ovvero la perdita di ogni bene, si ha come risultato un simbolo molto simile al marchio, e unendo i rispettivi significati dei segni potremmo dire che il Marchio del Sacrificio consista nella perdita di ogni bene e protezione. Un’altra interpretazione vede invece la perdita al centro di una vita protetta o sorvegliata da entità divine, cosa che potrebbe riferirsi alle quantità di sangue che fuoriescono dal marchio quando i condannati si trovano vicino a un Apostolo o alla Mano di Dio.

Una seconda ipotesi vede invece l’avvicinamento della runa Berkanan ᛒ e della sua invertita, quindi rispettivamente crescita personale e ostacoli, a loro volta unite al centro da Algiz ᛉ. Un accostamento secondo il quale il Marchio del Sacrificio indicherebbe una lotta per migliorare sotto una supervisione divina, forse artefice dei problemi che si presentano continuamente nelle esistenze dei dannati.

Per riassumere quindi il Marchio del Sacrificio rappresenta un’eterna lotta col male per migliorare nonostante le pesanti perdite subite, sotto la supervisione, positiva o negativa, di entità divine.