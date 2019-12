Cosa succede nel numero finale di Batman di Tom King?

La lunga run di Batman, iniziata nel 2016 ad opera dello scrittore americano Tom King, giunge al termine col numero 85 in uscita questo mese. Il finale della serie getta i semi per quello che vedremo nei prossimi numeri dedicati al Cavaliere Oscuro di Gotham City.

Tom King è sicuramente uno degli scrittori più talentuosi in forze alla DC Comics adesso. Dopo aver lavorato per la Marvel Comics sulla serie dedicata all'Avengers Visione (che consigliamo di recuperare perchè è davverro bellissima) si è spostato alla DC, dove ha scritto la serie Sceriff Of Babylon per l'etichetta Vertigo Comics. Successivamente, sempre in DC Comics, è passato alla mini serie dedicata a Mr. Miracle e Batman. Quest'ultima serie ha polarizzato un pò i giudizi dei fan per alcune scelte come la love story tra Batman e Catwoman.

Giunta la termine col numero 85, la serie ci mostra l'epilogo della lotta tra Batman e suo padre Thomas Wayne, il Batman di un universo alternativo. Lo scontro mette alla prova il nostro eroe mascherato, scavando nel profondo delle sue emozioni e ponendo delle serie riflessione sul significato di "essere Batman", le scelte compiute ed il rapporto (da sempre tormentato) coi propri genitori. Ma sono le ultime pagine a fornirci anticipazioni a quello che vedremo nella nuova testata che sarà scritta da James Tynion IV, ossia il ritorno del Joker, da sempre il nemico più acerrimo del Pipistrello, quasi un contraltare.

In attesa di nuovi sviluppi, vi lasciamo con un special sui cinque migliori fmetti dedicati a Batman.