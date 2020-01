Cosa succede quando il 'pesto' si trasforma in una tenera ragazza anime?

Il magico mondo delle waifu è una cultura a sé stante dal panorama dell'animazione, legata all'indiscutibile sete di amore dei fan di tutto il mondo. Eppure, a volte la genialità non ha paura di andare oltre la realtà, anche a costo di trasformare un apparente semplice ingrediente nella più carina delle ragazze anime.

Per darvi un'idea di quanto la cultura delle waifu sia tanto radicata nell'immaginario collettivo mondiale, sono stati realizzati siti appositi per aiutarvi a creare la vostra ragazza anime perfetta. Tra l'inquietante e il sentimentale, ad ogni modo, c'è la creatività, soprattutto quando di mezzo c'è la genialità di artisti che ne sanno una più del diavolo.

Negli ultimi mesi, infatti, vi sarà capitato di girovagare in rete e imbattervi nella mitica Earth-chan, ovvero il nostro Pianeta dalle sembianze fumettistiche mentre tenta di sensibilizzare i propri abitanti dalla sofferenza dell'inquinamento. A volte, trasformare una personalità in un personaggio anime ha aperto gli spiragli ad una propaganda esilarante, proprio come accaduto diverso tempo fa con la caricatura bidimensionale di Giorgia Meloni.

A tal proposito, l'ultimo colpo di genio è firmato Fidalma Conte, una talentuosa artista nostrana che ha trasformato, per amore del pesto, il tipico condimento in una ragazza anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. In appena due ore, la rappresentazione grafica ha iniziato a girare in rete con oltre 180 condivisioni, merito di una straordinaria simpatia che ha stupito la community.

