Cosa sta succedendo a The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods? Il punto della situazione

Quando debuttò nel 2014, The Seven Deadly Sins fu etichettato come uno degli shonen più promettenti degli anni a venire, specie considerando la quantità e la qualità del materiale a cui avrebbe dovuto attingere. Oggi però, nel 2020, la serie è stata completamente distrutta. Ma qual è stata la causa scatenante che ha portato a questo risultato?

Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro, nell'agosto del 2018. A-1 Pictures, lo studio di animazione responsabile per la realizzazione delle prime due stagioni e del film, ebbe i primi attriti con l'azienda giapponese Aniplex per via dei deludenti risultati ottenuti al botteghino da The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky. La pellicola ottenne, dopo più di un anno di programmazione nei cinema di tutto il mondo, appena 5 milioni di dollari. Lo stesso anno i lungometraggi di alcuni concorrenti come Detective Conan, Dragon Ball Super e My Hero Academia ne incassarono rispettivamente 108, 124, e 30.

Successivamente, i ragazzi di A-1 Pictures decisero di fare un passo indietro per focalizzarsi sulla produzione di Sword Art Online e Fate, due serie decisamente più redditizie. Rimasto senza un studio di animazione, l'anime venne affidato a Studio Deen, che decise di prendersi cura della nuova stagione nonostante gli enormi carichi di lavoro. Le risorse principali furono comunque concentrate sui vari adattamenti di Konosuba e le animazioni di The Seven Deadly Sins passarono nelle mani di un terzo studio minore, chiamato Marvy jack.

Ovviamente l'inesperienza giocò un ruolo importante, ed il poco tempo a disposizione non fu sufficiente per ottenere un risultato accettabile. Per rendere fede ai vari accordi presi comunque, Studio Deen si ritrovò costretto a trasmettere Wrath of the Gods cercando di salvare il salvabile.

Questi eventi hanno portato alla messa in onda dell'episodio 13 di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, avvenuta questa settimana ed accolta in maniera tremendamente negativa dai fan. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni frame degli ultimi episodi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete comunque la serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste spezzare un po' la tensione invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle esilaranti reazioni allo scorso episodio di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.