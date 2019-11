Cosa succederà all'edificio dello Studio 1 della Kyoto Animation?

Nel luglio 2019 la Kyoto Animation e tutto il mondo dell'animazione subirono una tragedia immane. In uno degli edifici più rappresentativi della città di Kyoto, un piromane appiccò un incendio per vendicarsi di un'esclusione dal concorso indetto dalla casa d'animazione, provocando la morte di diverse persone e un gran numero di feriti.

In questi ultimi mesi, la Kyoto Animation ha provato a reincollare i cocci. Dopo aver obbligatoriamente sospeso l'undicesima edizione del Kyoto Animation Awards, iniziano ad emergere i dettagli sul destino dell'edificio avvolto dalle fiamme durante la scorsa estate.

Secondo gli ultimi dettagli, la struttura sarà completamente demolita, con il processo che partirà da oggi lunedì 25 novembre. Non si ha ancora un cronoprogramma dei lavori, ma del vecchio Studio 1 della Kyoto Animation non rimarrà nulla. Il gruppo di demolizione ha già riunito le associazioni di quartiere per poter ottenere le ultime approvazioni.

Hideaki Hatta, CEO della Kyoto Animation, ha dichiarato che "fa davvero male quando vedo il nostro prezioso edificio in quello stato", sottolineando come però purtroppo sia proprio necessario abbatterlo. Non ci sono piani sul futuro, né con una ricostruzione dello Studio 1 né con un progetto che riempirà l'area una volta terminata la demolizione, ma il CEO aveva già dichiarato di voler creare un giardino in memoria dei dipendenti della KyoAni che ci hanno lasciato durante quell'infausta giornata.