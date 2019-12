Cosa è successo nel drammatico undicesimo episodio di My Hero Academia?

L'episodio 11 della quarta stagione di My Hero Academia potrebbe essere uno dei più importanti della stagione in corso. Lo scontro tra l'eroico Lemillion e gli Otto Sacrificabili arriva al suo culmine con una grave perdita.

Il personaggio di Mirio Togata, Lemillion, è uno degli eroi più autentici ed altruisti che popolano il mondo di My Hero Academia, creato da Kohei Horikoshi. Il giovane studente della Yuei, dotato del quirk che gli consente di attraversare la materia, è conosciuto per il suo coraggio e la passione che lo spingono ogni giorno ad essere un eroe esemplare. Durante l'episodio 11, Mirio mette alla prova le sue convinzioni, riuscendo da solo a sbaragliare Nemoto Shin e Sakai Deidoro (il primo dotato del potere di ottenere la verità dalla persone, ponendogli domande, mentre il secondo riesce a far perdere l'equilibrio alle sue vittime) grazie all'attacco "Minaccia Fantasma" (chiaro riferimento a Star Wars, saga tra le preferite del sensei Horikoshi). Successivamente, il nostro eroe arriva faccia a faccia con Overhaul, riuscendo a recuperare Eri. Dopo uno scontro accanito tra Mirio e Chisaki, dove il primo riesce a vanificare gli attacchi dell'altro grazie al suo potere, nello scontro si intromette Nemoto che spara un proiettile contenente il siero in versione potenziata prodotto dal quirk di Eri, verso la ragazzina. Nel tentativo di salvarla, Mirio si lancia senza esitazione per intercettare il proiettile e viene così colpito, perdendo i suoi poteri.

Lo shock dura solo qualche secondo, perchè Lemillion riprende ad attaccare Chisaki con inusitato coraggio, tanto da far vacillare il boss sotto i suoi colpi. Cosa ne sarà adesso di Mirio? Ha davvero perso per sempre la sua abilità e il suo sogno di diventare un eroe? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo l'anteprima del prossimo episodio di My Hero Academia e che, recentemente l'ultimo PV inerente alla serie ha confermato il prossimo arco narrativo delle avventure di Deku che inizierà a gennaio.