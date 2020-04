Cosa è successo a Midoriya nel finale della quarta stagione di MHA?

Le numerose reazioni dei fan all'ultimo episodio di My Hero Academia hanno mostrato come lo Studio Bones sia stato in grado di realizzare animazioni spettacolari, soprattutto per quanto riguarda lo scontro finale. Tuttavia il cliffhanger delle battute finali ha fatto sorgere una domanda a tutti gli spettatori: "Cosa sta succedendo a Midoriya?".

I lettori del manga sanno perfettamente cosa sta succedendo al giovane, e promettente, Deku, che sta diventando sempre più forte, grazie al Quirk ereditato dal grande All Might. L'episodio si chiude con un sogno fatto dal protagonista. Midoriya immagina le origini del One For All, vedendo il primo possessore di tale potere essere assalito da All For One.

Improvvisamente mentre assiste a questa terribile scena, Midoriya viene affiancato da tutti i possessori del Quirk. Deku si sveglia e si vedono le sue mani sprigionare energia, cosa che ha lasciato gli appassionati dell'anime particolarmente sorpresi.

Nel manga è stato spiegato cosa sta succedendo a Midoriya. Apprendendo sempre di più sul One For All, il legame tra Deku e i suoi predecessori diventa più solido, così tanto da far ottenere al protagonista i poteri che una volta appartenevano a questi Heroes.

Il primo, nuovo, Quirk mostrato è il Blackwhip, posseduto originariamente da Daigoro Banjo, in grado di creare dei filamenti di energia per afferrare o legare degli oggetti, e magari anche qualche nemico. Ricordiamo inoltre che è stata ufficialmente annunciata la quinta stagione di My Hero Academia.