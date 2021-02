Cosa sono i Tesori Sacri? Le sette armi magiche di The Seven Deadly Sins

I sette guerrieri che un tempo erano stati ritenuti nemici del regno di Lyonesse sono tornati. A gennaio è partita la quarta stagione di The Seven Deadly Sins, riportando in TV Meliodas, Elizabeth, e tutti i guerrieri che devono fermare la Guerra Sacra contro i demoni. Come sempre, gli eroi hanno in possesso delle armi speciali.

Mentre la storia di The Seven Deadly Sins, i sette guerrieri hanno rimesso le mani sui loro Tesori Sacri, armi che aumentano esponenzialmente il loro potere offensivo e che hanno un valore economico inestimabile. Quali sono i sette Tesori Sacri? Rivediamo queste armi e i loro nomi, oltre che i loro poteri.

Lancia Spirituale Chastiefol: Tesoro Sacro di King , si presenta come una lancia levitante in grado di cambiare forma.

, si presenta come una lancia levitante in grado di cambiare forma. Martello da Guerra Gideon: Tesoro Sacro di Diane , è un martello in grado di scatenare una forza paurosa e scaricare alcuni attacchi nella terra.

, è un martello in grado di scatenare una forza paurosa e scaricare alcuni attacchi nella terra. Arco Gemello Herritt: Tesoro Sacro di Gowther . Quando evocato, viene generato un doppio arco intorno al braccio della bambola. Serve per estendere il raggio e la forza dei poteri di Gowther.

. Quando evocato, viene generato un doppio arco intorno al braccio della bambola. Serve per estendere il raggio e la forza dei poteri di Gowther. Spada Demoniaca Lostvayne: Tesoro Sacro di Meliodas , è una spada a lama corta con quattro fori che permette all'utilizzatore di creare alcuni cloni di se stesso, al costo però di suddividere la propria potenza.

, è una spada a lama corta con quattro fori che permette all'utilizzatore di creare alcuni cloni di se stesso, al costo però di suddividere la propria potenza. Bastone Sacro Courechouse: Tesoro Sacro di Ban . È una staffa ornamentale in grado di suddiversi in quattro porzioni. Durante l'utilizzo, aumenta fino al massimo possibile la forza fisica e mentale di Ban.

. È una staffa ornamentale in grado di suddiversi in quattro porzioni. Durante l'utilizzo, aumenta fino al massimo possibile la forza fisica e mentale di Ban. Stella del Mattino Aldan: Tesoro Sacro di Merlin . Si mostra come una sfera di cristallo dal colore scuro e fluttuante che può riprodurre alcuni incantesimi di Merlin.

. Si mostra come una sfera di cristallo dal colore scuro e fluttuante che può riprodurre alcuni incantesimi di Merlin. Ascia Divina Rhitta: Tesoro Sacro di Escanor, è un'ascia enorme con una lama forgiata a forma di falce di luna ed è resistente al calore sprigionato dal Seven Deadly Sins, oltre a poterlo emettere a piacimento in modo concentrato.

Queste armi hanno accompagnato i Sette Peccati Capitali nel corso della storia e sicuramente lo faranno anche nel film The Seven Deadly Sins: Cursed by Light.