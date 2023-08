Cosa vince il Campione Mondiale di Yu-Gi-Oh!? Il premio potrebbe deludervi!

Il Re dei Duelli di Yu-Gi-Oh! è stato incoronato il 6 agosto scorso, al termine degli Yu-Gi-Oh! World Championships 2023 di Tokyo: si tratta dell'americano Paulie Aronson, un duellante molto noto nella community del GCC Konami. Ma, esattamente, cosa si vince ai Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh!? Scopriamolo insieme!

Un post del collezionista Joe Munns su X e alcune immagini pubblicate dal profilo Yu-Gi-Oh News ci spiegano che il premio per il Re dei Duelli e per i semifinalisti dei tornei globali di Yu-Gi-Oh è... una carta! Sì, avete capito bene: una "semplice" carta di Yu-Gi-Oh!. Niente montepremi in denaro o trofei e medaglie in oro: ogni Re dei Duelli conclude il proprio torneo mondiale con un mostro esclusivo e, ovviamente, la gloria del vincitore.

Quella di regalare solo una carta al vincitore degli YCS, che di fatto sostituisce anche il trofeo della competizione, è una prassi che esiste fin dalla prima edizione del torneo, che si è tenuta nel 2003. La cinquantina di carte pubblicate finora in occasione dei Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! ha un identificativo del tipo WCPS-ENXXX, WCPS-AEXXX o WCPS-JPXXX, dove le tre "X" sono sostituite da dei numeri crescenti che indicano la categoria del duellante e la posizione in cui si è classificato. Le carte premio, infatti, vengono regalate, nello stesso packaging, sia al vincitore mondiale che ai semifinalisti. Il prefisso "EN" viene usato per i giocatori americani, mentre "AE" è dedicato a quelli australiani ed europei e "JP" a quelli giapponesi e coreani.

Un po' poco, dirà qualcuno. Certo, l'assenza di un premio in denaro potrebbe far storcere il naso ad alcuni fan, ma altri obiettivano che le rarissime carte WCPS possono essere vendute per delle cifre mica male sul mercato secondario, anche se al momento non c'è uno storico di transazioni online per questi prodotti. Negli anni, il numero di carte premio degli YCS è variato da un minimo due (nelle edizioni 2018 e 2019) ad un massimo di quattro (nell'edizione 2007): diverse carte venivano regalate a duellanti di formati diversi o classificati in posizioni diverse.

In ogni caso, i mostri al centro delle carte promo dei Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! non sono giocabili nel formato standard del GCC Konami e hanno effetti e illustrazioni volti a simboleggiare il luogo che ha ospitato il torneo stesso, la cui location cambia di anno in anno. Le uniche eccezioni, ovviamente, sono state le annate tra il 2020 e il 2022, nelle quali gli YCS non si sono tenuti per via della pandemia da Covid-19.