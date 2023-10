Cosa vuol dire 'Gohan' in italiano? Il significato scelto dall'autore di Dragon Ball

Non è un segreto che i nomi dei protagonisti di Dragon Ball nascondano dei segreti. Quelli dei Saiyan sono associabili a quelli dei vegetali, ad esempio, mentre quelli delle divinità di Dragon Ball Super a qualità di alcolici. C'è tuttavia un nome che nasconde ben più di quanto sembri, quello di Son Gohan.

Il fandom di Dragon Ball è convinto di conoscere il significato che si cela dietro il nome di Gohan, eppure, la verità potrebbe sorprendervi. Il figlio primogenito di Goku e Chichi viene chiamato Gohan, un nome che proprio come spesso accade dalla realtà viene ripreso dal nonno di Goku. La realtà, tuttavia, è che non è nonno Gohan ad aver ispirato Akira Toriyama per il nome del figlio di Goku. Ma allora da cosa ha origine? Son Gohan è il protagonista di Dragon Ball Super: Super Hero, film anime che sta venendo adattato dal manga di Toyotaro, e per celebrarlo al meglio andiamo alla scoperta del significato del suo nome.

L'origine del nome di Son Gohan viene spiegata nell'episodio 171 di Dragon Ball, intitolato "Il 'compleanno' di Gohan". Nel corso di questa puntata Chichi decide di organizzare una festa di compleanno per suo figlio, ma durante i preparativi si imbatte in un album fotografico in cui ritrova le foto del matrimonio con Goku e del neonato Gohan. Lasciandosi andare ai ricordi, un flashback ci spiega che a quei tempi l'indecisione sul nome del nascituro era forte. Goku, Chichi e lo Stregone del Toro si riunirono per decidere un nome, ma la decisione non fu facile. Chichi sognava un figlio studioso e propose nomi come Einstein o Archimede. Anche i nomi proposti dallo Stregone del Toro furono ritenuti inappropriati. Il tempo passava senza dare i risultati sperati, ma a un certo punto a decretare il nome di Gohan fu la sorte. Goku iniziò a lamentarsi dicendo di aver fame, facendo infuriare Chichi. La donna lo rimproverò dicendo di aver appena fatto colazione e che per il prossimo pasto avrebbe dovuto almeno aspettare il pranzo. A questo litigio e alle parole colazione e pranzo, Gohan sorrise. Questi due termini in giapponese vengono pronunciati come "asagohan" e "hirugohan" e intuendo ciò che stava accadendo lo Stregone prese la balla al balzo. Il padre di Chichi si avvicinò alla culla del neonato pronunciando la parola "Gohan", che in italiano significa "pasto", oppure riso", e il bambino in risposta sorrise nuovamente. Fu dunque questo evento a decidere il nome di Son Gohan.

Il nome di Son Gohan dunque, nonostante l'incredibile coincidenza ovviamente voluta dall'autore Toriyama, non è collegato a quello di Nonno Gohan, ma a quello di un piatto di riso bollito. Dunque, anche Gohan rispetta la particolare tradizione dei nomi di Dragon Ball.