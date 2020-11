Cosa vuol dire Mugiwara? Il significato della parola di ONE PIECE dall'etimologia

Il cappello di paglia e la sua ciurma sono ormai famosi in tutto il mondo di ONE PIECE. Rufy si è ritagliato infatti uno spazio tra i pirati più pericolosi e importanti della sua epoca. Per questo nel manga e nell'anime vediamo spesso la parola "Mugiwara", per chi fa uso della versione giapponese. Ma cosa significa di preciso?

La parola Mugiwara viene utilizzata per riferirsi o a Rufy, che viene spesso chiamato cappello di paglia, o alla sua ciurma. Spesso quindi vediamo le traduzioni "cappello di paglia" o "ciurma di cappello di paglia" quando c'è la parola Mugiwara. Tuttavia, il termine giapponese 麦わら, ovverosia Mugiwara, significa semplicemente "paglia". La parola è composta da un kanji, ovvero il primo carattere che si legge mugi, e due sillabe hiragana, ovvero il secondo e il terzo carattere che si leggono wa e ra.

Infatti cappello di paglia per esteso si scriverebbe "Mugiwara boshi", ma il simbolo del personaggio è talmente famoso nel mondo di ONE PIECE che viene usato semplicemente il termine Mugiwara con boshi diventato implicito. Per questo "Mugiwara no Rufy" significherebbe letteralmente "Rufy della paglia" ma è riconosciuto ufficialmente l'adattamento "Rufy dal Cappello di Paglia", per lo stesso motivo "mugiwara no ichimi" è "ciurma del cappello di paglia".

Siamo quasi al capitolo 1000 di ONE PIECE eppure ci sono tanti misteri che avvolgono questo mondo. Lo stesso cappello di paglia sembra essere importante.