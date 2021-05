Cosa vuol dire ONE PIECE? Alla scoperta del titolo del manga di Eiichiro Oda

Uno dei segreti più grandi del manga di Oda riguarda quell'elemento che gli dà il nome: il One Piece. Questo tesoro misterioso che è stato presentato fin dalle prime pagine possiede un'aura misteriosa. Ad oggi ci sono solo supposizioni su cosa sia il One Piece, e le domande sembrano essere destinate a una risposta solo alla fine della storia.

Quel tesoro nascosto da Joy Boy su Laugh Tale, isola trovata anche da Roger, perché si chiama così? Il nome One Piece - in inglese già in originale - viene dato a questo tesoro non dal Re dei Pirati bensì dai giornali e dalla popolazione del mondo dell'opera. Pochi giorni dopo la notizia che Roger era approdato sull'ultima isola, iniziò a diffondersi questo nome che può essere tradotto "un pezzo", una traduzione che può portare a diverse letture. È sicuramente un pezzo importante nella scoperta della storia del mondo, e potrebbe anche essere il pezzo importante per completare la propria vita con una ricchezza senza pari.

Nel manga, il termine One Piece è stato però talvolta accompagnato da una frase aggiuntiva che molto spesso è stata persa nella traduzione nelle altre lingue e che ancora oggi è avvolta di mistero, dando vita a varie teorie. La frase è ひとつなぎの大秘宝 (Hito-tsunagi no Dai-hihō - il grande tesoro hito-tsunagi). Una frase molto importante dato che è stata spesso utilizzata anche come furigana per la scritta stessa di One Piece. Ma cosa significa hito-tsunagi? È proprio su questa parola che ruotano alcune teorie, dato che non è stato spiegato bene cosa significhi:

Potrebbe essere letto come 一つなぎ, un modo per dire "dentro il One Piece";

Un'altra lettura è 人繋ぎ, cioè "il collegamento tra tutti gli uomini";

Infine c'è anche 一つ凪, traducibile come "un mare in pace".

Oda potrebbe aver previsto uno di questi significati, oppure anche tutti e tre contemporaneamente. Ecco quindi che il One Piece potrebbe essere in realtà un nome dato a un qualcosa che collega tutte le persone, o tanto altro. Tuttavia, lo scopriremo soltanto alla fine del manga.