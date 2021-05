Cosa vuol dire la D nel nome in ONE PIECE? Il più grande mistero del manga

Uno dei motivi per i quali è maggiormente famosa in tutto il mondo l'opera di Eichiro Oda è l’enorme presenza di misteri e dubbi ancora da svelare in ONE PIECE che l'autore ha disseminato nel corso degli anni.

Il più grande di questi, che tutt’ora tiene col fiato sospeso i fan di tutto il mondo e che sembra essere uno dei fulcri sui quali si baserà il finale dell’opera, riguarda senza ombra di dubbio il significato della D. presente nel nome di moltissimi personaggi di spicco dell’universo di ONE PIECE.

Dall’inizio della pubblicazione ad oggi, i personaggi con la D. nel nome sono 11 (di cui soltanto 5 sono ancora in vita), e tra questi spiccano sicuramente il protagonista Monkey D. Rufy, suo padre e suo nonno, ossia Monkey D. Dragon e Monkey D. Garp, il re dei pirati Gol D. Roger e il quarto e più recente Imperatore, Marshall D. Teach detto Barbanera.



La prima a nominare la “Volontà della D.” nell’opera è stata la dottoressa Kureha, svelando il vero nome del re dei pirati. Successivamente, Nico Robin ha menzionato il mistero più volte, prima chiedendo spiegazioni al riguardo ad un inconsapevole Rufy ad Alabasta, poi nel suo dialogo con Gan Fall e soprattutto con il vicecapitano di Roger, ossia Silvers Rayleigh, il quale ha confermato un legame tra questo mistero e quello relativo ai Cento Anni del Grande Vuoto della storia di ONE PIECE.



Anche uno dei portatori della D., ossia Trafalgar D. Water Law, ne parla più volte, affermando che sarà una delle principali cause di caos nel mondo. Probabilmente le sue informazioni al riguardo derivano da Donquijote Rosinante, il quale, durante un flashback avvenuto nella saga di Dressrosa, gli spiega che i portatori della D. vengono chiamati anche “predatori degli dei”, in quanto nemici naturali di coloro che vengono considerati dal mondo come delle divinità, ossia i Nobili Mondiali. A riprova delle parole di Rosinante, c'è l'enorme paura che il Governo Mondiale di ONE PIECE prova nei confronti dei possessori della D.



Il segreto che si cela dietro la D. è stato poi ripreso numerose altre volte nell’opera, da personaggi di spicco come Barbabianca o gli Astri di Saggezza, delineando negli anni un mistero sul quale i fan di ONE PIECE si interrogano da sempre, tra speculazioni e raccolte di indizi sparsi qua e là tra i capitoli, ma probabilmente dovranno affrontare ancora una lunga attesa.