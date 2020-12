Cosa vuol dire il simbolo di Gaara? L'origine del personaggio di Naruto

Essendo un prodotto nato da giapponesi e indirizzato principalmente a un pubblico di giapponesi, gli anime hanno inevitabilmente tanti riferimenti e giochi di parole che sono chiarissimi ai nipponici. Ciò però non vale per il pubblico estero, quello che di giapponese ne sa poco e nulla. E uno di questi riferimenti è in Naruto.

Durante una delle prime saghe del manga e anime di Naruto facemmo la conoscenza di Gaara del Deserto, un ragazzino della stessa età del protagonista. Capelli rossi, occhiaie nere vistose, uno sguardo omicida e un simbolo rosso sul lato sinistro della fronte e messo in bella vista. Per i giapponesi è subito chiaro il significato di quel simbolo e capiscono subito che c'è un contrasto netto tra quello e ciò che fa Gaara nelle prime parti della serie. Ma per chi non è giapponese la domanda è stata sempre "che significato ha il simbolo sulla fronte di Gaara?"

Il kanji che Gaara si è autoimpresso sulla fronte significa "amore". Tutto ciò fu fatto per ricordarsi che nessuno mai l'aveva mai amato e che nessuno l'avrebbe fatto mai. Infatti durante l'infanzia Gaara fu sempre messo in disparte da tutti a causa del potere del Cercoterio a una coda, Shukaku. L'unica persona che sembrava amarlo e a cui si affidava molto provò invece a ucciderlo, scatenando una reazione violenta nel ragazzino e che avrebbe provocato diverse crisi nei successivi anni della sua vita. Gaara è ancora presente in Boruto: Naruto Next Generations dove porta ancora quel simbolo in rosso.

