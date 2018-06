Cosa vuole il noto personaggio arrivato a Marijoa nell'ultimo capitolo di ONE PIECE?

ONE PIECE, dopo più di vent'anni di pubblicazione, riesce ancora a generare hype nei suoi lettori. L'ultimo capitolo rilasciato la scorsa settimana è stato foriero di molte nuove informazione riguardanti la lore dell'opera, ma si è concluso con un inatteso incontro che ha suscitato non poche discussioni online.

Come certamente sapranno coloro che tengono il passo con la pubblicazione giapponese di ONE PIECE, il capitolo 907 si è concluso con l'arrivo di Shanks a Marijoa, e più esattamente nella stanza dove risiedono i 5 Astri di Saggezza che guidano il Governo Mondiale.

La sua presenza nella Terra Sacra ha sorpreso -e non poco - i lettori dell'opera, che si sono subito domandati cosa abbia spinto Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, a compiere un gesto così pericoloso e avventato. Sul finale del capitolo, il personaggio afferma che vuole discutere con i 5 Astri di "un certo pirata", ma non è ben chiaro a chi questi si riferisca.

Potrebbe trattarsi di Rufy, certo, ma in molti dubitano fortemente che l'Imperatore si scomoderebbe tanto solo per andare in soccorso del suo giovane amico, anche perché Shanks ha sempre dimostrato piena fiducia nelle capacità di Cappello di Paglia, e l'unico intervento diretto atto a salvargli la vita è stato durante la guerra per la supremazia di Marineford, dove l'arrivo del Rosso pose fine alle ostilità.

Allora, se non è Rufy, chi potrebbe essere la persona di cui Shanks vuole parlare? Ma ovviamente Barbanera. Come ricorderete, già in passato il Rosso volle parlare di Teach con il defunto Barbabianca, ma quest'ultimo si rifiutò di ascoltare, cosa che portò alla cattura e successiva morte di Ace.

Sembra che Shanks sia l'unica persona nel mondo di ONE PIECE a riconoscere la reale minaccia che rappresenta Barbanera, e la cosa non è passata inosservata ai fan. Di seguito potete trovare stralci di una discussione avvenuta su Reddit in seguito all'uscita del capitolo 907 del manga, in cui si parla proprio di ciò:

"Shanks, cosa stai facendo? Posso solo immaginare che Barbanera abbia in programma qualcosa di orribile. Non può essere arrivato lì per dire 'Per favore, andateci piano con il mio amico Rufy. È solo un bambino.'

La mia ipotesi è che Shanks voglia parlare di Barbanera o di Weevil. Probabilmente Barbanera. Potrebbe anche essere qualcuno che non abbiamo ancora incontrato.

Ha fatto lo stesso incontro con Barbabianca, come se avesse una specie di istinto per eventi futuri. L'Ambizione o forse un'abilità legata al tempo derivante da un Frutto del Diavolo? (improbabile perché Shanks si tuffò in mare per salvare Rufy)

Potrebbe avere un'Ambizione della Percezione simile a quella di Katakuri ma potrebbe essere in grado di vedere ben oltre?

È per questo che ha dato a Rufy il Cappello all'inizio, ha usato la sua Ambizione e ha visto Rufy come futuro Re dei Pirati."

Ovviamente, si tratta di mere speculazioni, e per saperne di più non ci resta che attendere i prossimi capitoli di ONE PIECE.