Cosa sono le zone 'no eroi' presenti in Vigilante: My Hero Academia Illegals?

Vigilante: My Hero academia Illegals è una serie manga spin off di My Hero accademia che ripercorre il periodo antacedente il boom dei Pro Hero. Quando a difendere le strade c'erano ancora pochi eroi e i criminali riuscivano a farla franca con più facilità se intorno a loro non c'era nessuno a contrastarli.

My Hero Academia Illegals è appena entrata nel nuovo e ultimo arco di storia, tornando a focalizzarsi nuovamente nel presente narrativo, con focus sui primi eroi visti ad inizio serie quando la storia di Aizawa ancora non era stata introdotta e il passato del personaggio svelato. Questo spin off, per quanto sia partito in sordina, piano piano si è saputo conquistare l'apprezzamento del pubblico per l'originalità dei fatti narrati. Conoscere il passato del mondo in cui Deku e i nostri eroi vivono è qualcosa che i fan hanno valutato positivamente. In più ci ha anche permesso di conoscere personaggi mai visti e che si sono rivelati davvero molto interessanti.

Se c'è una cosa che ci ha fatto capire, specialmente con l'uscita del nuovo capitolo che torna a concentrarsi sul giovane eroe Koichi, come le cose fossero diverse rispetto al periodo in cui vivono Izuku e tutti gli altri, è stato il fatto che a quei tempi il numero di eroi non era elevatissimo, questo comportava che ci fossero alcune zone oscure della città che divenivano particolarmente pericolose se nei dintorni non c'erano eroi o poliziotti a sorvegliarle. Intere aree sotto il controllo dei cattivi che utilizzavano le loro unicità per i propri vili scopi.

Durante questo ultimo capitolo, ad esempio, si è visto come due ragazzini durante una passeggiavano nelle strade secondarie della città di Naruhata, vengano ostacolati da alcuni criminali che vogliono estorcere loro dei soldi. Chiedono alla coppia di pagare un pedaggio per poter proseguire nella "loro" parte di città. Non ostacolati da eroi, il gruppo di cattivi è riuscito a soggiogare un intera area, estorcendo soldi a tutte le persone che passavano di lì.

Fortunatamente uno dei ragazzi ha un asso nella manica e decide di chiamare "l'eroe a cui piace sentire il suo nome pronunciato correttamente". È qui che fa la sua comparsa in scena il primo protagonista che abbiamo avuto modo di apprezzare durante il primo arco narrativo del manga: The Crawler. Koichi interviene utilizzando il suo Quirk che gli permette di scivolare su ogni superficie.

Ora che Vigilante è alla fine, poter ritornare a vedere ancora una volta il ragazzo in azione e una cosa molto bella. Lo abbiamo potuto apprezzare nella prima parte della serie, poi interrotto dal focus sul passato di Aizawa, e riabbracciarlo adesso, prima del gran finale, è sicuramente un piacere.

Cosa ne pensate di questo fumetto e delle zone che un tempo era nelle mani dei cattivi perché prive di eroi? Siete triste per l'avvicinarsi delle battute finali? Fatecelo sapere qui di seguito nei commenti.